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ВСУ ликвидировали российского футболиста

  • 5.02.2025, 1:39
ВСУ ликвидировали российского футболиста
Илья Чижов

Он отправился на войну в мае прошлого года.

Бывший российский футболист Илья Чижов был убит на войне с Украиной.

Администрация Тверской области сообщила, что Чижов отправился на войну в мае 2024 года. Служил в гранатометно-пулеметном отделении мотострелковой роты.

В 19 лет Чижов дебютировал за футбольный клуб «Ржев» и признавался лучшим нападающим Тверской области. С командой выиграл ряд титулов, включая чемпионство области.

В 2024 году Чижов отыграл несколько матчей в чемпионате Тверской области по мини-футболу за команду «Витязи».

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