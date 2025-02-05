ВСУ ликвидировали российского футболиста
- 5.02.2025, 1:39
Он отправился на войну в мае прошлого года.
Бывший российский футболист Илья Чижов был убит на войне с Украиной.
Администрация Тверской области сообщила, что Чижов отправился на войну в мае 2024 года. Служил в гранатометно-пулеметном отделении мотострелковой роты.
В 19 лет Чижов дебютировал за футбольный клуб «Ржев» и признавался лучшим нападающим Тверской области. С командой выиграл ряд титулов, включая чемпионство области.
В 2024 году Чижов отыграл несколько матчей в чемпионате Тверской области по мини-футболу за команду «Витязи».