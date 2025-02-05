Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека 5.02.2025, 3:00

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

Политик также запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве ХАМАС.

Трамп подписал оба указа в день, когда должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Нетаньяху в прошлом не раз критиковал СПЧ ООН, в том числе за «вопиющую антиизраильскую одержимость».

Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств. Он был создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире». Президентом США тогда был Джордж-буш младший, но страна присоединилась к Совету только в 2009 году, при Бараке Обаме.

В 2018 году, во время своего первого срока на посту президента, Трамп также прекратил финансирование БАПОР, поставив под сомнение ценность агентства, и отдал распоряжение о выходе США из СПЧ из-за «предвзятости» организации в отношении Израиля. С 2006 по 2018 годы Совет принял более 70 резолюций с критикой в адрес Израиля — в 10 раз больше, чем Ирана, отмечала Washington Post.

При Джо Байдене Соединенные Штаты были членом Совета с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024-го, а потом получили статус страны-наблюдателя, «как и любое из 193 государств-членов ООН, не являющихся членами Совета», заявлял пресс-секретарь СПЧ Паскаль Сим.

В 2024 году швейцарский дипломат Юрг Лаубер был избран председателем СПЧ ООН на 2025 год. В 2014-м В совет возглавлял иорданец Зейд Раад аль-Хусейн, который активно критикует миграционную политику администрации Трампа.

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