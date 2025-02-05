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Зеленский: Россия потеряла около 350 тысяч военных убитыми

  • 5.02.2025, 5:32
Зеленский: Россия потеряла около 350 тысяч военных убитыми
Владимир Зеленский

Около 600−700 тысяч получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые данные о количестве потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны. По его словам, с тех пор в войне против РФ погибли 45 100 военных.

Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Здесь я буду точным, количество раненых больше, чем количество погибших, потому что есть люди, которые получили ранения. Также есть люди, которые были ранены, а затем вернулись на поле боя и снова были ранены. Поэтому количество раненых составляет 390 000», — сообщил Зеленский.

Он также отметил, что тысячи военных пропали без вести. Сколько из них находятся в российском плену — неизвестно.

По его словам, Россия на войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50 до 70 тысяч россиян считаются пропавшими без вести.

«У них около 600−700 тысяч раненых, примерно соотношение один к двум, потому что полевая медицина слабее, чем наша, и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие, но они очень четко соответствуют действительности», — заявил президент Украины.

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