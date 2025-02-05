В Краснодарском крае после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе

В Краснодарском крае после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе5
- 5.02.2025, 8:29
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Под ударом оказалось ООО «Албашнефть».
В Краснодарском крае РФ в ночь на 5 февраля звучали взрывы. Россияне пожаловались на атаку украинских дронов, пишет «Обозреватель».
После нее вспыхнул пожар на нефтебазе в Каневском районе, к 5 часам утра он все еще не был потушен. Об этом сообщает российское издание ASTRA.
То, что после атаки дронов в Краснодарском крае РФ вспыхнула очередная нефтебаза, вынужден был признать даже губернатор региона Вениамин Кондратьев. Уже традиционно пожар стал следствием якобы «отраженной атаки».
«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы. К тушению огня привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте контролирует глава Каневского района. Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно — пострадавших нет», — написал Кондратьев.
А вот местные жители сообщили журналистам, что под ударом оказалась нефтебаза ООО «Албашнефть». На сайте компании отмечено, что это «динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является производство нефтепродуктов» и «единственное нефтеперерабатывающее предприятие на территории Каневского района Краснодарского края». Заявлена проектная мощность переработки – до 320 000 тонн углеводородного сырья в год.
По состоянию на 05:15 по киевскому времени (06:15 по Минску), пожар не был потушен.
В сети также появилось видео, на котором, как заявлено, запечатлен момент прилета «обломков» БпЛА.