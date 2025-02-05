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Российские военные начали загадочно пропадать в Мелитополе и Токмаке

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  • 5.02.2025, 8:40
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Российские военные начали загадочно пропадать в Мелитополе и Токмаке

Они не возвращаются после «выходных».

Российских солдат, которых отпускают из расположения 70-го полка на отдых «на выходные» в Запорожской области, после не находят живыми.

Армия РФ начала терять солдат в Запорожской области, причем без боестолкновений с ВСУ. В эпицентре ЧП оказался 70-й гвардейский мотострелковый полк, командиры которого отправляли своих подчиненных на «выходные» в Токмак и Мелитополь. Проблемы начались после того, как российские солдаты начали пропадать, так и не возвращаясь с уик-энда.

Как сообщили в «Атеш», командование полка придумало абсурдное объяснение, попытавшись списать все на «пьяные драки за женщин» с местными жителями. Партизаны же указали на слухи, которые ходят среди оккупантов 70-й МСП, ведь напуганные захватчики утверждают, что одного из их соратников «убил местный житель, ненавидящий российские войска». Многие же из военных 70-й МСП покинули ее ряды путем СОЧ (самовольное оставление части).

«Обращайтесь к нам - мы поможем вам сохранить жизнь», - призвали в «Атеш».

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