«Я решил снять вопрос через жребий» 1 5.02.2025, 8:51

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Белоруска и белорус — о том, как в их семьях появился незапланированный ребенок.

Появление на свет нового человека — всегда сложно и ответственно. Люди могут готовиться к беременности годами и расстраиваться, когда что-то идет не по тщательно спланированному сценарию. А как обстоят дела у тех, кто не собирался заводить ребенка, но он получился буквально по воле случая? «Зеркало» поговорило с белорусом и белоруской, у которых есть такой опыт, — рассказываем, как сложилась их жизнь и что они сейчас думают о принятом решении.

Все имена в тексте изменены.

«Ты что, думаешь, что с одного раза что-то вообще возможно?»

Кристине был 31 год, когда она познакомилась с 42-летним Александром в Tinder. Тогда белоруска жила в Украине, а мужчина — в Дании, поэтому первая возможность увидеться вживую у пары появилась только спустя месяц общения. Но вторая встреча не заставила долго ждать.

— Когда я во второй раз приехала к Александру, у нас случился незащищенный секс, — вспоминает собеседница. — Помню, после этого он еще спросил, не забеременею ли я. Ну, а я просто посмеялась и сказала: «Ты что, думаешь, что вот так, с одного раза, что-то вообще возможно? Особенно в нашем возрасте!» Это единственный раз, когда у нас был секс. Уже на следующий день у меня начался ужасный цистит, так что о близости и речи идти не могло.

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Уже по приезде домой Кристина поняла, что месячные немного задерживаются. Женщина сразу списала все на странный сбой, но на всякий случай решила купить тест на беременность. Результат оказался положительным — паре пришлось снова увидеться в ближайшее время.

— Тогда мы договорились «официально» начать отношения и строить семью, — вспоминает Кристина. — Я должна была переехать к Александру, но после моего возвращения домой он перестал отвечать на мои звонки и сообщения. Было страшно и сложно. Я понимала, что аборт — совсем не вариант, я просто не смогу это сделать, поэтому самое правильное решение — оставить все как есть. После этого я пошла к психотерапевту, начала работать над собой и своим состоянием, копить деньги. Но, когда шла 26-я неделя беременности (шестой месяц. — Прим. ред.), в Украине началась война. Александр объявился через пару дней. В сообщении он спрашивал, как я и где сейчас нахожусь… Так мы снова возобновили переписку.

После разговоров мужчина снова предложил Кристине съехаться, и она согласилась. Не обсудив никаких условий, из-за страха рожать во время войны она переехала в Данию. Но спокойствие длилось всего несколько дней.

— Через неделю совместной жизни он выгнал меня из дома. До отношений со мной у Александра уже был брак и ребенок, так что поводом избавиться от меня стал ультиматум бывшей жены. Она начала угрожать ему, что не даст видеться с сыном. Так что со слезами и соплями мне пришлось уйти без понимания, куда податься и как дальше жить, — говорит Кристина. — На помощь пришел друг моей мамы из Польши. Оказалось, он может временно меня приютить, поэтому я снова сменила страну. Уже там родилась дочка, ко мне приехала на помощь мама, и мы вместе уехали обратно в Украину.

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Одновременно с очередным переездом и рождением ребенка в жизнь Кристины снова вернулся Александр. Мужчина пытался наладить отношения, уговаривая женщину еще раз попробовать жить вместе. В ответ она долго упиралась, но после отъезда мамы в Беларусь решилась дать мужчине еще один шанс: все-таки поднимать ребенка одной сложно. Когда девочке было чуть больше года, Кристина переехала вместе с ней к Александру.

— А теперь, когда дочке уже три, как оказалось, я вступила в одну и ту же реку дважды. Конечно, в наших отношениях начались уже новые качели, притирки и ссоры. Но все получалось как-то наладить, пока я снова не узнала, что еще раз неожиданно забеременела. Как так вышло? Прекратила пить противозачаточные таблетки, подумав, что я не могу сбросить вес из-за них, и просто, наверное, «залетела» на следующий день. Беременность я снова сохранила, и вот сейчас нахожусь на 29-й неделе (восьмом месяце. — Прим. ред.). Периодически, конечно, мне снова страшно, как все будет дальше и как я справлюсь с двумя детьми, — признается Кристина. — Хотя Александр очень помогает, сама не знаю, чем закончится эта история. Но хочется верить, что все происходит неслучайно.

«Чувствуем себя молодыми родителями»

39-летний Константин и 38-летняя Ирина сыграли свадьбу еще 18 лет назад. За это время супруги прошли долгий путь вместе: воспитали двоих детей и начали строить собственную недвижимость. Но в какой-то момент все пошло не совсем по плану.

— О рождении третьего ребенка мы раньше задумывались, но решили, что возраст уже не тот, да и другие дела были на подходе. Нужно было делать ремонт в новой квартире и планировать переезд, — говорит Константин. — Поэтому решили остановиться и строить дальнейшую жизнь в уже имеющемся составе. Так что во время секса мы с женой использовали презервативы и вдобавок календарную контрацепцию (воздержание от половых контактов в дни, близкие к овуляции. — Прим. ред.). Но, видимо, в какой-то момент эта система дала сбой.

Вечер, когда Ирина сообщила о своей беременности, сохранился в памяти Константина до мелочей — он в подробностях рассказывает, как все было.

— Как сейчас помню: июнь, солнце клонится к закату, дети играют на улице, жена занимается домашними делами, а я стою на приусадебном участке, любуюсь природой и поливаю газон. Но тут Ирина выходит из дома с большими круглыми глазами, приближается ко мне и показывает тест на беременность с двумя полосками. Тогда-то наши глаза и сравнялись в диаметре. После этого, ничего не говоря, жена ушла в дом, — делится мужчина. — В тот вечер я еще долго поливал газон — пошел домой, когда солнце зашло, а под ногами уже «чавкало».

Следующее воспоминание Константина — долгие разговоры с женой обо всех за и против и бессонные ночи. Так как пара работает в сфере медицины, то были хорошо осведомлены о том, что ближе к 40 увеличивается риск возможных проблем и пороков, с которыми может родиться ребенок.

Разобрались

— Через несколько дней, утром, собираясь на работу, я решил снять вопрос через жребий — взял две спички, одну отломал и дал вытянуть жене. Перед этим, конечно, объяснил, что короткая спичка значит мы оставляем ребенка, а длинная — прерываем беременность. Ирина долго не решалась вытянуть, а потом достала короткую спичку. С этого момента жизнь изменилась на до и после, — отмечает Константин.

Вытянув жребий, пара твердо решила: если на каком-то из исследований у ребенка найдут патологию, угрожающую жизни, то они тут же прервут беременность. Так проходили недели. Ирина и Константин выполняли все рекомендации медиков и даже согласились на амниоцентез — исследование жидкости из плодного пузыря, которое позволяет с высокой точностью диагностировать все виды известных хромосомных болезней, ряд генных заболеваний и внутриутробные инфекции плода.

Амниоцентез целесообразно делать не всем беременным, а в случае наличия рисков. Например, показанием к процедуре становится возраст женщины (как правило, старше 35 лет), диагностированный синдром Дауна у ранее рожденного ребенка или плода, наследственные болезни и другие факторы.

Нередко процедура вызывает опасения и страхи, ведь для ее проведения необходимо проколоть живот и плодный пузырь беременной. Однако амниоцентез делается под контролем УЗИ, то есть нанесение вреда плоду маловероятно: врач видит, откуда берет жидкость на анализ. А вот, допустим, при преждевременной отслойке плаценты или обострении у беременной хронических заболеваний процедуру действительно лучше не проводить.

— О третьей беременности даже собственным детям мы рассказали только после хорошего результата этого анализа, когда вопрос о прерывании беременности окончательно был закрыт. Тогда младшая дочь сразу обрадовалась, а вот старшая очень расстроилась и сказала: «Ну нет, только не это! Теперь мы станем бедными». Хотя со временем такая мысль прошла, — рассказывает Константин.

С рождения третьего ребенка в семье прошло уже больше года. Наш собеседник говорит, что ни о чем не жалеет — по крайней мере, до этого момента.

— Скучать нам тоже не приходится. Мы как будто заново переживаем с женой все эмоции, связанные с родительством, — улыбается Константин. — Вместе проходим через новые бессонные ночи, колики, прорезывание зубов, первую улыбку, первое «агу» и шаги. Чувствуем себя молодыми родителями, хотя старшие дети уже давно ходят в школу.

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