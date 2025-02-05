Спецпосланник США намекнул, что палестинцам пора готовиться к переселению 5.02.2025, 8:58

2,640

Администрация Трампа объединяется вокруг этой идеи.

Палестинцы не должны быть привязаны к земле, где они сейчас живут, чтобы иметь лучшую жизнь. Администрация Трампа объединяется вокруг идеи президента переместить палестинцев из Сектора Газа.

Об этом заявил спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, сообщает The Times of Israel.

По его словам, «мир в регионе означает лучшую жизнь для палестинцев. Лучшая жизнь не обязательно связана с физическим пространством, в котором вы находитесь сегодня».

«Лучшая жизнь - это лучшие возможности, лучшие финансовые условия, лучшие стремления для вас и вашей семьи. Это не произойдет, если вы поставите палатку в Секторе Газа, а вас окружат 30 тысяч боеприпасов, которые могут взорваться в любой момент. Президент говорит: «Давайте сделаем жизнь этих людей лучше. Давайте дадим им больше надежды. Позвольте им сделать этот выбор». И я думаю, что он прав», - сказал Уиткофф.

На вопрос, какое послание Трамп пытается послать Ближнему Востоку после того, как президент заявил, что хочет, чтобы США «владели» Газой, посол отметил: «Он (Трамп. - ред.) говорит Ближнему Востоку, что последние 50 лет ведение дел было неправильным, и он собирается это изменить. Он говорит Ближнему Востоку, что хочет быть прозрачным с палестинским народом».

По словам Уиткоффа, «Газа сегодня непригодна для жизни и, вероятно, будет непригодна для жизни по крайней мере в течение следующих 10-15 лет».

Посол также сообщил, что в четверг, 6 февраля, он встретится с премьер-министром Катара, чтобы обсудить текущие переговоры об освобождении заложников.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля провел встречу в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По итогам переговоров, глава Белого дома заявил, что у палестинцев нет другого выхода, кроме как переселиться из разрушенного войной анклава. Временно принять беженцев должны Египет и Иордания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com