Два очка Алексея Протаса помогли «Вашингтону» разобраться с «Флоридой» 3 5.02.2025, 9:11

На 58-й минуте белорус поразил пустые ворота соперника.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Флориду Пантерз» — 6:3, пишет belarushockey.com.

24-летний белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге второго звена «Кэпиталз». Его партнерами стали Пьер-Люк Дюбуа и Коннор Макмайкл.

В начале второго периода столичная дружина организовала выход «2 в 1» в меньшинстве – Протас отдал классный пас на Тома Уилсона, и форвард «Вашингтона» не оставил шансов Сергею Бобровскому.

На 58-й минуте Протас поразил пустые ворота «Флориды».

В итоге Протас провел на льду 17:22 (из низ 2:41 в большинстве и 0:22 в меньшинстве), набрал 2 (1+1) очка, нанес 1 бросок, заблокировал 2 выстрела соперника, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «+2».

В сезоне у Протаса 53 игры, 45 (22+23) очков, показатель полезности «+30», 16 минут штрафа.

«Вашингтон» с 77 очками в 53 играх идет на 1-м месте в таблице Восточной конференции. «Флоридf» с 67 очками в 54 играх идёт на 3-м месте Востока.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 7 февраля в гостях против «Филадельфии».

Вашингтон – Флорида – 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

1:0 – 14 Манджипани (Дауд, Сандин)

1:1 – 19 Беннетт (Боквист)

2:1 – 21 Уилсон (Протас)

2:2 – 24 Барков (Райнхарт, Верхэге)

3:2 – 42 Эллер ()

4:2 – 46 Дауд (Строум, Манджипани)

4:3 – 47 Ткачак (Беннетт, Шмидт)

5:3 – 58 Протас ()

6:3 – 60 Овечкин (Дауд, Фегервары)

Вратари: Томпсон 30/33 – Бобровский 20/24.

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