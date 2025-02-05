Бунт на корабле Андрей Калитин

5.02.2025, 9:17

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Андрей Калитин

Этот поезд в огне медленно едет в «застой», тупик неизбежен.

Главным событием, произошедшем в Госдуме России в январе этого года, стало заявление Геннадия Зюганова, которое потонуло в рутине репрессивных инициатив и потому несправедливо недооценено.

«Вопрос о политической системе – самый сложный, самый ответственный. Недопустимо ее уродовать! Давайте еще раз пригласим в Думу Кириенко, если это необходимо. Давайте обсудим, что у нас происходит с выборами.

Они не могут быть полноценными, если процедура голосования дробится на три-четыре дня, а подсчет голосов фактически не контролируется.

Граждане требуют полноценных выборов, и мы готовы к тому, чтобы отстоять эту позицию!»

Бунт на корабле или старт предвыборной гонки? Мы знаем, что российский политический корпус вспоминает о гражданах исключительно в канун кампании, да и каких-то сигналов о том, что эти граждане вдруг стали «требовать полноценных выборов», на горизонте не просматривается вообще.

Геннадий Зюганов - самый опытный российский политик, его карьерный путь во власти насчитывает больше 35 лет. И, кажется, он понимает, что альянс АП-ЕдРо-ЛДПР, который очерчен Кремлем как фундамент будущей Думы, может исключить его родную КПРФ из матрицы будущего. Именно поэтому он и атакует Сергея Кириенко, заодно оказывая теневую услугу его давнему оппоненту - спикеру Думы.

Но если отбросить корпоративную интригу и вдуматься в слова лидера коммунистов, выяснится, что он попал в точку, сам того не желая: политики в стране нет, конкуренции идей нет, споров и дискуссий нет, программы будущего у власти нет, наконец, нет и выборов.

Конечно, граждане без них проживут, но Зюганов чувствует опасность для себя лично: в условиях упрощения политического поля надобность в его «оппозиционной партии» отпадает.

Внутриполитический конфликт в Думе вряд ли кардинально изменит расклад сил в стране и её курс, но сам факт публичной критики в адрес Администрации может оказаться первой ласточкой аппаратной битвы за «шагреневую кожу» режима, приближая его коллапс.

Режим искусственен и антиисторичен, все его запретительные инициативы жестоки и декоративны одновременно, вся работа - имитация.

Этот поезд в огне медленно едет в тоталитарный «застой», тупик неизбежен.

Андрей Калитин, «Телеграм»

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