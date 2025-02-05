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Царев «сдулся» и призвал РФ мириться с Украиной

  • 5.02.2025, 9:34
  • 1,588
Царев «сдулся» и призвал РФ мириться с Украиной
Олег Царев

Предатель резко сменил риторику.

Бывший депутат Верховной Рады, предатель Украины Олег Царев сменил свою риторику. В эфире государственного телеканала РФ он призвал налаживать отношения с Украиной, которую не удалось захватить в ходе «СВО», пишет «Диалог.UA».

Царев фактически заявил о провале так называемой «спецоперации», которая имела цель полную оккупацию Украины. Он констатировал неспособность армии РФ захватить даже Донбасс, не говоря о других территориях соседней страны.

«Мы в этом году наступаем раз в 5 быстрее, чем в прошлом. Мы молодцы, мы ускорились. Но такими темпами, чтобы «освободить» всю Донецкую область, надо от 3 лет и больше… Просто чистая математика. Даже если надеяться на то, что мы будем по 30 км в день идти, то это не будет 100 лет, но будет очень долго», - заявил предатель.

Он уточнил, что Украина нашла очень эффективное средство против российских агрессоров - «отгородилась стеной дронов».

Прорвать эту стену российской армии не удается. Царев считает, что России стоит налаживать отношение с Украиной.

«С Украиной по-любому надо будет как-то работать. Это страна, которая никуда не денется, это наши соседи», - отметил коллаборант.

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