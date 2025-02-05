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Мать в Мозыре назвала «врачами-убийцами» местных медиков

  • 5.02.2025, 9:46
Мать в Мозыре назвала «врачами-убийцами» местных медиков

После госпитализации ее маленького сына.

Многодетная мать Алина рассказала свою историю в TikTok. Две недели назад ее маленький сын заболел острым бронхитом, и ему дали больничный. Когда срок закончился, врач посчитал, что ребенок может вернуться в детский сад, несмотря на плохие анализы. Мать доверилась медработникам и отпустила сына, пишет «Зеркало».

Спустя день мальчик неожиданно потерял сознание, перестал дышать и посинел. Родители срочно доставили его в больницу. По словам Алины, врачи сначала списали все на судороги из-за высокой температуры, хотя температуры у ребенка не было. На следующий день малыша перевели в обычную палату, уверяя мать, что опасности нет.

Только после настойчивых требований Алины ребенка перевели в Гомель, где сразу диагностировали судороги и подключили его к аппарату ИВЛ. Позже ребенка отправили в Минск, где у него диагностировали менингит и энцефалит неизвестного происхождения.

Мать обвиняет врачей Мозыря в халатности и требует реакции властей.

«Надеюсь, это видео дойдет до нужного зрителя, Министерства здравоохранения и президента Беларуси! Как гробят врачи наших детей, врачи-убийцы, отнимая время, которое может стоит жизни!» — написала женщина.

В комментариях мнения разделились: одни поддерживают женщину, другие считают, что не стоит обвинять всех врачей без разбору.

«Раньше и лечили, и диагнозы ставили вслепую, а теперь и УЗИ, и КТ, и МРТ и толку нет».

«У нас пока не начнешь скандалить с врачами, ничего не добьешься — на своем опыте испытала».

«Господь бог, помоги, пожалуйста, этому малышу поправиться».

«Держись, милая! Дети, кроме матери, никому не нужны! Пусть сердечко твое выдержит и малыш будет здоров».

«Я удивляюсь, как мир стал жесток, всех врачей под одну гребенку ставят, а сколько жизней каждый день они спасают. Люди, не вините, не будьте так жестоки, будьте добрее, и все будет хорошо. Верьте в это».

«А меня спас именно врач, привезли, констатировали смерть, положили в морг, врач зашел посмотреть, прослушал пульс, сделал операцию и спас, так что не надо всех под одну гребенку».

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