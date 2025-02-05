Россия начала отправлять шизофреников на фронт 8 5.02.2025, 9:54

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В Минобороны РФ пересмотрели список заболеваний, дающих отсрочку.

Даже несмотря на большие потери на поле боя и трудности с поиском новых солдат, в РФ не хотят проводить вторую волну мобилизации.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) проанализировали заявления членов комитета Госдумы РФ по этому вопросу.

Вчера председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что сейчас нет надобности проводить недобровольный призыв, так как у ВС РФ есть успехи на поле боя.

Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев заявил, что с 2022 года контракты с Минобороны РФ подписали 740 тысяч человек. Принудительная мобилизация только ухудшит ситуацию, так как на поле боя будут брошены неопытные солдаты.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов заявил, что вторая волна мобилизации не нужна, так как в военкоматах успешно набирают новых солдат. Такие заявления депутатов Госдумы РФ призваны снять страх в обществе относительно второй волны мобилизации.

Аналитики из ISW заявляют, что у Кремля все же есть проблемы с новобранцами. Статистические данные показали, что темпы набора новобранцев в декабре 2024 года и январе 2025 года равны или ниже ежемесячных потерь армии Путина в Украине. При этом некоторые субъекты РФ уже выполнили свои квоты по набору новобранцев, так как нет желающих подписывать контракты с Минобороны РФ.

На этом фоне Минобороны РФ пришлось в срочном порядке переписать перечень болезней, которые раньше не давали возможность заключить контракты.

Среди этих болезней есть: сифилис, шизофрения, гипертония и аффективные расстройства. Такая картина усложнит демобилизоваться тем, кто уже подписал контракты с Минобороны РФ, а также затруднит получить отказ, если на них придет повестка.

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