«Соберите мне самый странный букет» 7 5.02.2025, 10:13

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Владелица цветочного магазина рассказала о 101 розе, клиентах и стереотипах.

Карина училась на инженера, успела поработать агрономом, а теперь хозяйка красивого цветочного магазина, пишет «Онлайнер».

«Многие считают, что здесь работают одни феи, это такая красивая легкая женская профессия», — готовится разбивать стереотипы Карина.

«Раздала долги за полгода»

В белорусских вузах на флористов не учат, но у Карины максимально приближенная к ее работе специальность — инженер садово-паркового строительства, или ландшафтный дизайнер.

— Вообще, зов сердца у 16-летнего ребенка был такой: хочу стать актрисой. Но я очень строго воспитывалась, так что никакой сцены. Получается, сейчас веду TikTok и реализовываюсь там, — шутит Карина. — Еще хотела стать психологом — и не оставила эту идею до сих пор.

В итоге поступила в БНТУ. Там началась ботаника, проходили практику в лесу, жучков и паучков из-под камней доставали, на иголочку насаживали, собирали гербарий…

После учебы Карина успела поработать агрономом, затем директором цветочного магазина.

— А потом решила, что хочу работать по субботам и воскресеньям, и открыла свой бизнес.

Так случилось, что цветочный магазин, где она работала, закрылся, но владелец бизнеса позволил Карине оставить себе рабочий Instagram: она активно вела его и была лицом компании.

— Когда я работала директором салона и вела соцсети, люди приходили, зная меня и мой подход к работе. Мы уже работали как ветеринарная клиника. Люди писали из Гродно, Бреста, Москвы: «Ребят, купили фикус, тут такое дело…» Я уже даже перестала спрашивать, у нас покупали или нет.

Получалось, что лояльная аудитория уже собралась, и Карина решила открыть свой магазин.

— У меня была старенькая Skoda Rapid, и я взяла у сестры деньги под залог авто, чтобы начать свое дело. Открывалась за смешные деньги — холодильник покупала б/у (он до сих пор работает), нашла помещение с госарендой, растения закупала постепенно.

— Как поняли, что нужен именно свой бизнес?

— Я четко понимаю, что я не офисный человек, мне очень тяжело с графиком с девяти до шести. Проще взять задачи и работать даже с девяти до девяти, но быть хозяйкой самой себе. В университете мы много работали за компьютерами и чертежами, но я понимаю, что мне нужно переключаться между задачами.

И я люблю работать с людьми. Не выгораю от общения — наоборот, это самая лучшая часть работы. Сейчас очень многие покупают онлайн — это тоже хорошо, но самый большой кайф — это работать с людьми вживую.

Так на свой день рождения три года назад я открыла цветочный магазин.

В самом начале Карина поставила себе задачу отдать все долги, которые образовались из-за открытия магазина, за год, но в итоге рассчиталась за шесть-семь месяцев.

— Самым главным моментом в работе была закупка товара. Если вы посмотрите первые фото из моего салона, то увидите, что там было пустовато: у меня не было денег, чтобы поехать к поставщику, закупиться и заполнить абсолютно все. Но постепенно я докупала больше. Повезло, что я работала с этими поставщиками, меня знали, и институт репутации действовал: мне могли дать отсрочку платежа.

Первый год я работала без выходных. Предупредила семью: будете видеть меня утром и вечером. В итоге получилось все хорошо, но никакой волшебной истории в духе «Я выиграла в лотерею и построила бизнес» не было.

«Хотели посадить в квартире дуб»

У цветочного магазина Lamour две специализации: комнатные растения и букеты.

— Мне очень нравится работать с комнатными растениями, видеть, как преображается интерьер, заниматься комплексным озеленением — стоматологии, кафе, офисы.

Основные клиенты по озеленению дома — женщины, они больше занимаются уютом, но есть и много мужчин, которые разбираются в растениях. А вот озеленение офиса чаще инициируют мужчины.

Кто чаще покупает букеты? 50/50. Есть такой стереотип: если ты работаешь в цветочном, то ты работаешь с мужчинами. Нет, на самом деле клиентов обоих полов примерно поровну. Кстати, женщины женщинам тоже часто дарят букеты. А еще есть такой тренд, что люди стали чаще покупать цветы сами себе.

— Какие обязанности у флориста?

— Я уважаю эту профессию, для нее нужны определенные навыки и опыт. Но это человек, который может не только собрать букет, но и украсить погребальный венок, сделать любой свадебный букет и украсить помещение. Мы не беремся за украшение свадеб, хотя знакомые как-то просили и остались довольны.

Если говорить о букетах, то я флорист, но если брать более широкий спектр, то я занимаюсь не всем, какие-то моменты я делегировала. Если надо будет пересадить пальму и собрать букет, то я буду заниматься пальмой, а девочки — букетом.

Цветы часто считают сугубо женским бизнесом, но Карина говорит, что это заблуждение. Поставщики, менеджеры по продажам, владельцы цветочных — чаще всего это мужчины.

— Да, это тяжелый труд. Иногда со стороны кажется, что тут работают феи, которые летают среди цветочков с лейкой. Но это физически тяжело, у нас из-за букетов и растений у всех подкачанные ручки и спинки, — улыбается Карина. — С одной стороны, эта работа романтизирована, с другой, конечно, красивый образ нужно поддерживать.

Иногда в соцсетях мы показываем, как выглядит закупка цветов, как мы мерзнем в холодильниках… Но не углубляемся в эту тему: образ легкости должен сохраняться.

Конкуренция в цветочном бизнесе серьезная, но глобально все работают в похожих условиях: в основном закупаются у одних поставщиков — отсюда и похожий ассортимент. Хотя владельцам все равно приходится отслеживать разные нюансы: цены, доставку и так далее.

Растения покупают абсолютно разные — от символического подарка дешевле 50 рублей до высоких пальм почти за 2000.

— Высокие пальмы уже как часть интерьера, они обойдутся в 250—350 рублей. Из самого дорогого, что я продавала, — это пальма больше 2 метров, стоила около 1800 рублей. Дизайнер изначально вписала ее в интерьер, поэтому заказчик учитывал это в бюджете. Но, конечно, каждый день такую пальму не покупают.

Карина говорит, что мода на растения постоянно меняется и, кстати, часто зависит от картинок в Pinterest: люди делают ремонты, и им надо что-то «как на картинке».

— Иногда таких растений либо просто не существует, либо дизайнер закидывает их в интерьеры, не задумываясь, что ставит оливу под лестницу, где вообще нет естественного света.

Например, проект, где посреди зала стоит дуб — вот просто настоящее дерево. Ты говоришь: «Может, лучше фикус?» Но нет, люди уже захотели дуб.

А еще просили домой иву, ель, клен… Спрашиваем: «Может, лучше на улице посадить?» Отвечают: «Нет, хочу в квартиру клен, и все».

Мы предупреждаем, что растения нельзя обменять или вернуть, если вы подписываетесь под этим, можем привезти клен — поставите где нравится. Тогда уже люди начинают задумываться, что это же живое растение, которое может погибнуть в неподходящих условиях. Мы находим альтернативу, и все счастливы.

Выбор цветов и растений по знакам зодиака или приметам тоже не редкость.

— Есть люди, которые отталкиваются от знаков зодиака, верят в денежные потоки и все в таком духе… Но деньги приносят ваша работоспособность и отсутствие лени!

Есть мнение, что женщине нельзя держать кактус на столе, иначе она замуж не выйдет, а плющи лучше не заводить, потому что муж из дома уйдет. Только один вопрос: где люди это все находят?

«Не стану клеить свой логотип»

В магазине Карины средний бюджет на букет — от 100 до 200 рублей — такую сумму чаще всего готовы тратить покупатели.

— Есть цветочные, которые специализируются на больших букетах вроде 101 или 201 розы — я такие делала несколько раз. Это, конечно, классно, очень весело и приятно по деньгам, но чаще мы делаем не гигантские букеты, а средние.

Очень частый запрос — выбрать цветы, которые будут стоять как можно дольше. Тогда флористы советуют присмотреться к леукадендрону, эвкалипту, лимониуму.

— Один из наших клиентов дарил свой женщине цветы каждый раз, когда вяли предыдущие. Перед нами стояла задача не повторяться. Он любил монобукеты из определенных цветов и вел статистику: например, эустома стояла дольше, чем роза, альстромерия — чуть ли не целый месяц.

Люди часто обращают внимание на розы, но это не самый долговечный цветок: роза выходит из строя одной из первых в букете. Поэтому если хотите, чтобы букет стоял подольше, то надо обращать внимание и на другие цветы — можете так и ставить задачу флористу.

— Допустим, цветы завяли на следующий день — это вопрос к магазину или проблема покупателя?

— Цветы — это скоропортящийся товар. Конечно, если они теряют качество, мы их списываем. Мне кажется, это недальновидная работа — пытаться продать вообще все. Так удержать клиентов не получится.

Если говорить про комнатные растения, мы очень хорошо ухаживаем за ними и списываем крайне редко. Бывают распродажи, если недосмотрели за чем-то из-за большого ассортимента, но мы честно предупреждаем о нюансах: например, что цветок нужно пересадить.

— Что сейчас происходит с ценами на цветы? Ситуация с фермерами как-то повлияла?

— Мы работаем с импортом, поэтому могу сказать, что если в определенный день букеты покупают везде — и за границей, и у нас, — то спрос на цветы будет повышенным, и голландцы могут выставить поставщикам другие цены. Иногда приходится чуть поменять цветок, но чтобы общая картина букета оставалась прежней.

Еще из частых запросов — люди просят упаковать букет из цветов, которые они купили рядом Комаровке или вырастили на даче.

— Раньше я полностью отказывала, сейчас просто не клею свой логотип, потому что не могу отвечать за качество цветка. Вдруг он завтра завянет, а у человека останется осадок конкретно от моего магазина? Поэтому я не клею свое название и говорю, что это услуга сугубо по упаковке цветов.

Что советует флорист

1. Говорят, у взрослого человека должен быть свой стоматолог, гинеколог, налоговый консультант, психолог, которому можно доверять. Точно так же стоит выбрать свой цветочный салон, в котором вас будут узнавать. Поверьте, это приятно.

Покупайте цветы обдуманно, а даже если спонтанно, то в проверенном месте.

Есть стереотип, что не нужно покупать готовый букет, который уже стоит в холодильнике, потому что он будет несвежим. В салоне, которому вы доверяете и где вы постоянный покупатель, вам всегда продадут свежие цветы: никто не позволит себе такую оплошность, чтобы вы разочаровались. Найдите свое место и будьте там постоянным клиентом.

2. Необязательно обращать внимание только на розы, есть еще много-много красивых и очень стойких цветов. Протея может стоять в вазе практически месяц.

3. Делайте предзаказ. Это касается в основном мужчин, женщины более ответственные, они и за три месяца могут написать, что им понадобится букет. Своих постоянных клиентов мы стараемся приучать к предзаказам.

Идеальный заказ — это когда клиент может четко обрисовать задачу. Это касается и букетов, и комнатных растений. Тем больше вы скажете, тем легче будет вам угодить.

Что не советует флорист

1. Это простые вещи, но: не носите букет долго без воды, не ставьте его возле батареи, меняйте воду каждый день. Если у вас дома постоянно есть цветы, запаситесь секатором: свежий срез влияет на то, как цветы пьют воду и выглядят через несколько дней. Вам могут продать хорошие цветы, но если обрезать их тупыми ножницами, то стоять они не будут.

2. Цветы и ваза с фруктами — это красиво, но лучше никогда не ставить их так. Фрукты могут выделять газы, и это не идет на пользу букету.

3. Будьте внимательны с цветами, если у вас маленькие дети или домашние животные. Многие, когда покупают комнатные растения, спрашивают, насколько они безопасны. А вот про букеты часто забывают, хотя они тоже могут быть опасными для питомцев: коту, который наелся нарциссов или тюльпанов, может стать плохо, и придется везти его в ветклинику.

Часто просят сделать максимально нежные букеты, без ярких красок, но бывают исключения и очень нестандартные заказы.

— Был запрос собрать самый странный букет, который только возможно сделать: человек проспорил в компании друзей. Единственное, о чем мы спросили перед тем, как клеить свой логотип на этот букет, — это знает ли девушка о том, что это будет именно странный букет, чтобы у нее с нами не ассоциировалось разочарование. Но парень объяснил, что это был спор. Мы и сделали то, что он просил.

Еще один мужчина подошел к букету очень нестандартно: в нескольких магазинах он покупал по одному очень стойкому цветку, и в последнем попросил составить из этого набора интересный букет. А цветы он собрал в любимых магазинах своей девушки.

Однажды к нам пришел мужчина, который хотел подарить цветы, но женщина была жутким аллергиком. Сначала мы хотели отказаться, но потом почитали, что аллергия в основном на пыльцу. Чем мы занимались? В большущем букете удалили все пыльники и сдули пыльцу, где она могла попасть на лепестки. Букет делали часа три, потому что он был большой. Конечно, это все на риск покупателя, потому что мы же не можем полностью стерилизовать букет. Но мужчина ничего нам не писал: видимо, все закончилось хорошо.

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