ВСУ ударили по Голой Пристани: уничтожено более 10 катеров РФ

ВСУ ударили по Голой Пристани: уничтожено более 10 катеров РФ5
- 5.02.2025, 10:31
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Местоположение врага и их техники военным передали партизаны.
Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань, Херсонской области. Там были уничтожены вражеские катера.
Об этом сообщает «АТЕШ».
Как отметили в «АТЕШ», их агенты выяснили местоположение врага и их техники.
Эта информация была передана украинским военным. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих.
«Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов», - написали в «АТЕШ».