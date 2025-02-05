ВСУ ударили по Голой Пристани: уничтожено более 10 катеров РФ 5 5.02.2025, 10:31

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Местоположение врага и их техники военным передали партизаны.

Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям возле населенного пункта Голая Пристань, Херсонской области. Там были уничтожены вражеские катера.

Об этом сообщает «АТЕШ».

Как отметили в «АТЕШ», их агенты выяснили местоположение врага и их техники.

Эта информация была передана украинским военным. В результате было уничтожено более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих.

«Эти удары стали возможными благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов», - написали в «АТЕШ».

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