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«Доставка пиццы стала привычным делом»

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  • 5.02.2025, 10:50
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«Доставка пиццы стала привычным делом»

Белоруска похудела на 60 кг и открыла «здоровый» бизнес.

Дарья Малофеева без стеснения показывает свои фото до и после, с которых на нас смотрят будто два разных человека. Примерно за восемь месяцев девушка похудела с 130 до 70 кг. И не собирается на этом останавливаться. В споре с другом на похудение девушка выиграла IPhone, а потом еще и свеженький BMW (но отказалась от него, ведь важен был не приз в итоге, а путь к цели). Сбросив 60 кг, белоруска решила открыть бизнес на здоровом питании. И основала доставку ПП-боулов DaBowl, чтобы помочь другим питаться правильно и вкусно. Издание Tochka.by поговорило с Дарьей и узнало, как она пришла к критическому весу и смогла потом похудеть до своих привычных размеров.

Набрала вес за пару лет

Даша настоящий энерджайзер. Рассказывая о своих «plus size временах», она честно признается, что не понимает, как могла запустить себя до такого состояния. Ведь всегда была активной и веселой.

«Я в принципе всегда была немного крупненькой, но не жирненькой. А вот настоящее ожирение у меня случилось после 2020-го. Я тяжело переболела ковидом (80% поражения легких), долго восстанавливалась. Плюс долгая сидячая работа: я видеограф, по ночам монтировала фильмы», — вспоминает Дарья.

Режим дня был полностью сбит: ночное бодрствование и дневной сон, поедание не самой полезной еды, доставка пиццы стала привычным делом. Так постепенно дошла до максимального веса — 130 кг.

Почему так получилось и куда во всем этом делась прежняя Даша, девушка честно признается: победила лень.

«Это основная причина. Лень в том, что ты не хочешь двигаться, не хочешь заниматься спортом, не хочешь утруждаться, чтобы приготовить правильную еду. И в какой-то момент я стала понимать, что так больше нельзя», — говорит Даша.

Решение похудеть

Друзья видели, что происходит с девушкой, и старались всячески ее поддержать. Собеседница говорит, что у нее самое лучшее окружение — во многом все получилось благодаря ему.

«Поддерживали и по-хорошему, и по-злому. Подруга подарила мне какой-то марафон для похудения. Честно, я его его даже не открыла, просто зарегистрировалась для вида, чтобы ее не обидеть. Дарили абонемент в тренажерный зал, привозили домой ПП-еду. Очень поддерживали», — рассказывает Дарья.

Однажды, признается, просто стало совестно: столько людей желают ей хорошего, а она просто не может взять себя в руки.

«В какой-то момент просто перестаешь себя уважать. Понимаешь, что ни к чему не стремишься, что нет цели. А ведь я по своей сути совсем не таким человеком была», — вспоминает Даша.

Все изменила поездка в Австралию к подруге. Та готовила еду для своей гостьи только по рецептам из книги о правильном питании. Плюс девушки много ходили и изучали достопримечательности. Это было хорошим началом, чтобы начать как-то двигаться.

После этого была поездка в Польшу — тоже много ходьбы. В Минск Даша вернулась уже похудевшей на 10−12 кг.

«Заметили друзья: класс, Даша, ты похудела! А один мой хороший друг предложил заключить пари, он очень переживал за мою полноту. Поддел, сказав, что ничего я не похудела и все это опять сейчас нажру. Мы с ним поспорили на 15-й IPhone, что до Нового года я сброшу в общей сложности 30 кг», — смеется девушка.

Оставалось чуть больше двух месяцев и 20 лишних кило. Спорить было нестрашно: на этот раз Даша твердо решила не бросать начатое и наконец довести дело до конца, доказав в первую очередь себе, что она может все.

И ровно к 1 января на весах были заветные 99,9 кг. Даша выиграла телефон и по-настоящему вовлеклась в процесс похудения.

15 000 шагов в день и «закрыть рот»

Секрет девушки в борьбе с лишними килограммами прост: она много ходила. 15 тыс. шагов в день — в любую погоду, никаких отмазок, даже в самолете пыталась выполнить норму. И, конечно, правильное питание.

«Я и раньше пробовала худеть. Но все это быстро заканчивалось. Не было такого энтузиазма и желания. И самое главное — не было осознанности. Надо было понять, что ты реально болеешь (а я считаю, что пищевая зависимость — это болезнь). Осознать это и искоренить в себе, бороться и работать с этим», — делится секретом Даша.

Для начала она изучила всю информацию по правильному питанию: когда, что и сколько есть, как сбалансировать приемы пищи. Она тщательно следила за тем, что употребляет, отказалась от всего неполезного. При этом подчеркивает: никаких строгих диет и ограничений себе не ставила, просто следила за КБЖУ (калорийностью, белками, жирами и углеводами). Разобравшись в теме, начала питаться интуитивно.

«Было много белка, много овощей. Иногда могла позволить себе съесть и какой-нибудь бургер, когда день был особенно активным. Но редко. Самое главное правило во всем этом: закрыть рот и перестать есть гадости. Питаться осознано, а не запихивать в себя все подряд», — говорит собеседница.

На выигранном телефоне все не закончилось. О выигрыше она рассказала своим подписчикам, с которыми делилась успехами на протяжении всего пути. И после одного пари Даша заключила следующий спор с тем же другом — на BMW. Цель — к 1 июля 2024 года весить 70 кг.

«Я успешно пришла и к этому результату. Подписчики меня поддерживали, многие тоже начали худеть. А в июле я закатила пышную вечеринку. Спор выиграла, но от машины отказалась — цель ведь была не в этом, другу спасибо за такую поддержку», — рассказывает Даша.

В общей сложности за восемь месяцев девушка скинула 60 кг. Сейчас она весит 70 кило и останавливаться не собирается.

«Многие не верили, что я похудела сама, без резекции желудка и уколов Ozempic. Но я это сделала, чем очень горжусь!» — улыбается девушка.

Секрет все тот же: 15−23 тыс. шагов в день в любую погоду без отговорок и правильное питание. Сейчас Даша добавила еще и спорт — два раза в неделю в тренажерном зале.

«Каких-то строгих правил и ограничений нет. Я просто научилась себя слышать. Как питаться правильно — понятие растяжимое. Важно делать так, как кайфово тебе и организму. И осознанность», — резюмирует девушка.

Открыла ПП-бизнес

Во время путешествия по Австралии Даше понравилось правильно питаться. Один из самых распространенных фастфудов в этой стране — сбалансированные и полезные боулы.

«Я реально на них подсела. Это очень вкусно и полезно. Съедаешь и углеводы, и кучу разных овощей, и белки. И все это очень сытно и здорóво. Я вернулась в Беларусь и как любитель доставки еды не нашла здесь чего-то подобного. И решила: почему бы самой не попробовать это все готовить?» — говорит героиня.

Реализацию идеи она решила не откладывать. На свою вечеринку по поводу похудения приготовила полезные обеды для своих друзей. Все оценили. Решила, что попробует запустить свой маленький бизнес — здоровую доставку обедов и ужинов.

«Друг-дизайнер помог с логотипом и фирменным стилем. Рецепты — вдохновленные австралийскими боулами. Искала повара, который мог бы разработать рецептуру полезных соусов. И запустили проект в тестовом режиме», — рассказывает Даша.

Сейчас девушка арендует кухню, где готовит ПП-обеды. Всему училась сама — начиная от того, где найти качественные продукты, как заказать их в нужном количестве, чтобы ничего не испортилось, и заканчивая доставкой — иногда даже сама разводит заказы клиентам.

В планах — продолжать похудение. А когда вес устаканится, сделать пластическую операцию по удалению лишней кожи, так как на теле остались некоторые изъяны. Жесткие сроки себе в этот раз уже не ставит — просто худеет в свое удовольствие, заряжая других верой и оптимизмом.

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