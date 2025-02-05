«Чувствуете себя элитным обществом?» 6 5.02.2025, 11:08

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Белоруска возмутилась стилем общения продавца «дорогого магазина».

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась «на высокомерный стиль общения» продавца «дорогого магазина». И дала свой совет сотрудникам таких торговых точек. В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то поддержал девушку и поделился схожим опытом, кто-то же постарался защитить продавца, пишет «Телеграф».

«Продавцы дорогих магазинов, это что за высокомерный стиль общения? Работая продавцами, вы чувствуете себя частью элитного общества? Забежала я сегодня за памперсами, одета не при параде, напротив — магазин «Кожа и меха», — начала автор ролика.

Затем она рассказала, что увидела куртку за примерно 800 рублей и захотела ее примерить. «Поворачиваюсь и вижу этот взгляд. О боги, как она со мной разговаривала! Это просто надо было слышать и видеть. Я человек, которого сложно обидеть, но даже у нее получилось, я не могу отойти по сию минуту», — поделилась девушка.

По ее словам, стоимость куртки может быть выше размера зарплаты продавца. «Я раньше слышала такие истории, но никогда не думала, что я с таким столкнусь. Продавцы в дорогих магазинах, не забывайте, что вы просто продавцы. Работодателям хочется сказать: «Увольняйте таких, они не соответствуют занимаемой должности», — добавила белоруска.

«В первую очередь, кто бы это ни был по профессии — продавец, дворник или хозяин — это человек, как и покупатель. На одной планке, и должно быть взаимоуважение с обеих сторон», — написала одна комментаторша.

«У нас в Минске, зайдите в [торговый центр] «Импульс», там почти все такие», — поделилась другая.

Кто-то решил встать на сторону продавцов: «Может быть, я не права, но это месть всем тем, кто продавцов считает обслуживающим персоналом и считает, что покупатель всегда прав!»

«У нас в Беларуси все судят людей по одежке», — считает пользовательница TikTok.

Другая рассказала, что сама продавец, и заверила, что «никогда не позволит плохого отношения в отношении покупателя». «Добро всегда должно стоять на первом месте, улыбка и грамотная речь всегда в приоритете», — написала она.

Еще одна комментаторша заявила, что «как платят, так и работают». «А вы просто покупатели, тоже не забывайте, что вы не небожители», — сказала она.

«Продавцы разные бывают, а вот покупатели очень многие из себя строят невесть что. Такое чувство, что продавец — раб для них. Мало того, что хамят, возмущаются по любому поводу, так еще и бардак наводят!» — считает пользовательница TikTok.

«Мне вообще ответили, что у меня денег таких нет, а я с мужем, вышли из магазина, сели в новенькую машину (с салона) и уехали смеясь», — похвасталась еще одна комментаторша.

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