ВСУ ликвидировали российского двукратного чемпиона мира по карате 9 5.02.2025, 11:15

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Александр Рудя

Оккупанта уничтожили в Курской области.

В Курской области украинские военные ликвидировали титулованного российского спортсмена, а именно представителя карате, двукратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы Александра Рудя. Об этом сообщает издание Watchers.

Сейчас в соцсетях, российских СМИ и на сайтах спортивных федераций нет точной информации о дате, месте и обстоятельствах гибели спортсмена. Скорее всего, о нем не пишут из-за того, что оккупант был уничтожен на Курщине.

Александр Рудь был двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы и многократным чемпионом РФ по шотокан карате-до. Кроме того, в России ему присвоили спортивный разряд «мастер спорта международного класса».

«Первую информацию о ликвидации Рудя Watchers удалось найти в публикации от 14-го января на странице заведующего кафедрой физического воспитания и здоровья Пятигорского медико-фармацевтического института Анатолия Щекина», - отметили в сообщении.

По словам Щекина, Рудь был преподавателем кафедры института и погиб на «СВО».

«Также на странице Артема Рудя во ВКонтакте (скорее всего - брата Александра) 21-го декабря 2024-го года появилась совместная фотография с каратистом. Текстового комментария под фотографией не было. Но черное сердечко и песня одного из российских рэперов под названием «Брат», которая также была прикреплена к сообщению, наводит на мысль, что Александр мог быть ликвидирован еще в прошлом году», - подчеркнули журналисты.

В то же время последний раз страница Александра в соцсети «ВКонтакте» была активной 29 ноября 2024 года. Поэтому в Watchers предположили, что он был ликвидирован около 20-х чисел ноября до 21 декабря.

В свою очередь уже 2 февраля в Майкопе был проведен турнир, посвященный памяти оккупанта. В комментарии к видео с соревнований россияне впервые сообщили, что спортсмен был ликвидирован на территории Курской области.

Скріншот зі сторінки “Карате-до|Майкоп|Сіто-рю”

«Сегодняшние соревнования не были совсем обычными. В год Защитника Отечества они были посвящены памяти выдающегося спортсмена Адыгеи по каратэ, мастера спорта международной категории, чемпиона мира (шотокан), неоднократного чемпиона Европы, России Александра Рудя, который трагически погиб, защищая нашу страну в Курской области. В зале присутствовали родители, жена Александра, его тренер и спортивные товарищи», - подчеркнули в заметке.

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