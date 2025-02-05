Ученые: В Млечном Пути может быть 12 500 цивилизаций 5 5.02.2025, 11:19

1,774

Люди могут быть потомками пришельцев из глубокого космоса.

Сейчас ученые получают почти каждый день огромные объемы новой информации не только о нашей галактике Млечный Путь, но и о Вселенной в целом. Но до сих пор остается открытым вопрос: одиноки ли мы во Вселенной? Существует ли жизнь за пределами Земли? Существуют ли такие же разумные виды где-то на других планетах? Майкель Райнштедтер из Университета Макмастера, Канада, считает, что, учитывая имеющиеся данные исследований, весьма вероятно, что где-то во Вселенной существуют и другие технологически развитые виды. Об этом ученый пишет в статье для The Conversation.

Определение жизни

Сейчас главный описанием жизни является то, которое гласит, что это самоподдерживающаяся химическая система, способная обрабатывать информацию и поддерживать состояние низкой энтропии с небольшим количеством беспорядка или случайности.

Живым существам постоянно требуется энергия для поддержания своей молекулярной организации, а также высокоорганизованных структур и функций. Без этой энергии жизнь быстро погрузилась бы в хаос и исчезла.

Это определение жизни показывает ее сложную природу, а также способность адаптироваться и эволюционировать.

Жизнь на Земле основана на взаимодействии ДНК, РНК и белков. ДНК содержит генетические инструкции, необходимые для развития, выживания и размножения организма. Эти инструкции преобразуются в сообщения, которые направляют производство белков, одних из основных компонентов клеток, которые отвечают за широкий спектр функций.

Сложная система репликации ДНК, синтеза белков и процессов в клетках, а все это основано на длинных цепочках молекул, связанных атомами углерода, имеет основополагающее значение для жизни на Земле. Но во Вселенной могут существовать формы жизни, основанные на совершенно иной биохимии.

Основой инопланетной жизни может быть не углерод

Внеземная жизнь может быть основана не на углероде, а, например, на кремнии, который имеет химическое сходство с углеродом. Такие формы жизни, если они существуют, должны иметь уникальные характеристики и способности к адаптации.

Несмотря на то, что на Земле нет живых организмов, основанных на кремнии, этот элемент играет важную роль во многих известных формах жизни на нашей планете. Он является важным вторичным компонентом для многих растений и животных, и выполняет важную роль. Это доказывает, что кремний может выступать в качестве строительного блока для живого организма.

Как появилась жизнь на Земле?

Что касается возникновения жизни на Земле, то существует две главные гипотезы:

одна говорит о том, что строительные блоки жизни доставили на нашу планету метеориты и астероиды;

другая говорит, что эти строительные блоки образовались спонтанно с помощью геохимии в условиях на ранней Земле.

Уже есть доказательства того, что метеориты и астероиды переносят органические молекулы, включая аминокислоты, которые необходимы для жизни. Возможно, органические молекулы образовались в глубоком космосе, а затем попали на Землю.

С другой стороны, геохимические процессы на ранней Земле, которые происходили в теплых водоемах, также могли обеспечить необходимые условия и ингредиенты для возникновения жизни.

Многие биологические молекулы являются хиральными, то есть они существуют в двух формах, которые являются зеркальными отражениями друг друга. Хотя и лево-, и правосторонние молекулы обычно производятся в равных количествах, недавние исследования метеоритов показали, что существует небольшая асимметрия, и левосторонних молекул примерно на 60% больше.

Такую асимметрию в органических молекулах космического происхождения можно обнаружить и в белках, сахарах, аминокислотах, РНК и ДНК живых организмов на Земле. Поэтому, возможно, этот факт подтверждает гипотезу о внеземном происхождении жизни на Земле. То есть люди могут быть потомками жизни, которая возникла где-то в другой части космоса.

Тысячи разумных цивилизаций в Млечном Пути

Уравнение Дрейка дает основу для оценки количества возможных внеземных цивилизаций в Млечном Пути. Это уравнение включает такие факторы, как скорость образования звезд, количество звезд с планетами и количество планет, где может возникнуть разумная жизнь.Согласно самой оптимистичной оценке, основанной на уравнении Дрейка, только в Млечном Пути может существовать 12 500 разумных инопланетных цивилизаций.

Учитывая то, что Вселенной существует невероятно огромное количество звезд и планет, то вероятность того, что мы одиноки во Вселенной кажется чрезвычайно маленькой. Вероятность того, что человечество является единственной технологически развитой цивилизацией в наблюдаемой Вселенной, оценивается как 1 на 10 миллиардов триллионов. А вероятность того, что на любой пригодной для жизни планете может существовать развитая цивилизация составляет более чем 1 на 60 миллиардов.

Предполагается, что в наблюдаемой Вселенной находится примерно 200 миллиардов триллионов звезд, многие из которых имеют пригодные для планеты. Это значит, что весьма вероятно, что где-то в космосе, даже в пределах нашей галактики, существуют и другие технологические развитые цивилизации.

Теперь только осталось их обнаружить. Но, возможно, эти цивилизации уже обнаружили нас, и просто не хотят общаться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com