Финтех-компания Capital.com открыла десятки вакансий на Кипре 5.02.2025, 11:49

Белорусским айтишникам обещают помощь в переезде.

Финтех-компания Capital.com расширяет команду в кипрском Лимассоле. Вакансий много, пишет Devby.

Компания ищет программистов (Java, Python, React), менеджеров, QA, инженеров в сфере кибербезопасности, дата-аналитиков и многих других.

Capital.com обещает конкурентные зарплаты с хорошими премиями по результатам работы. В соцпакет входят медицинская и другие виды страховок.

Кандидатам из Беларуси и других стран предлагают релокационные бонусы:

• полностью оплаченные перелеты для всей семьи;

• два месяца оплаченного жилья на Кипре;

• поддержка команды, которая поможет с переездом и процессом адаптации.

Capital.com — глобальная торговая платформа с доступом к рынкам акций, криптовалют, сырья. Основана Виктором Прокопеней в 2016 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com