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Финтех-компания Capital.com открыла десятки вакансий на Кипре

  • 5.02.2025, 11:49
Финтех-компания Capital.com открыла десятки вакансий на Кипре

Белорусским айтишникам обещают помощь в переезде.

Финтех-компания Capital.com расширяет команду в кипрском Лимассоле. Вакансий много, пишет Devby.

Компания ищет программистов (Java, Python, React), менеджеров, QA, инженеров в сфере кибербезопасности, дата-аналитиков и многих других.

Capital.com обещает конкурентные зарплаты с хорошими премиями по результатам работы. В соцпакет входят медицинская и другие виды страховок.

Кандидатам из Беларуси и других стран предлагают релокационные бонусы:

• полностью оплаченные перелеты для всей семьи;

• два месяца оплаченного жилья на Кипре;

• поддержка команды, которая поможет с переездом и процессом адаптации.

Capital.com — глобальная торговая платформа с доступом к рынкам акций, криптовалют, сырья. Основана Виктором Прокопеней в 2016 году.

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