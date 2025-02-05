Финтех-компания Capital.com открыла десятки вакансий на Кипре
- 5.02.2025, 11:49
Белорусским айтишникам обещают помощь в переезде.
Финтех-компания Capital.com расширяет команду в кипрском Лимассоле. Вакансий много, пишет Devby.
Компания ищет программистов (Java, Python, React), менеджеров, QA, инженеров в сфере кибербезопасности, дата-аналитиков и многих других.
Capital.com обещает конкурентные зарплаты с хорошими премиями по результатам работы. В соцпакет входят медицинская и другие виды страховок.
Кандидатам из Беларуси и других стран предлагают релокационные бонусы:
• полностью оплаченные перелеты для всей семьи;
• два месяца оплаченного жилья на Кипре;
• поддержка команды, которая поможет с переездом и процессом адаптации.
Capital.com — глобальная торговая платформа с доступом к рынкам акций, криптовалют, сырья. Основана Виктором Прокопеней в 2016 году.