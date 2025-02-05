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Турция «подсидела» Россию в Сирии

  • 5.02.2025, 11:56
Турция «подсидела» Россию в Сирии

Новые власти предложили Эрдогану вместо РФ разместить в стране военные базы.

Глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят оборонный пакт, в рамках которого Анкара сможет разместить свои базы на территории южного соседа, сообщили четыре источника Reuters в сирийских спецслужбах. Встреча двух лидеров прошла 4 февраля. По словам собеседников агентства, речь пойдет о двух турецких базах в пустынном районе на востоке Сирии, известном как Бадия. Ранее проправительственная газета Türkiye сообщала, что Анкара планирует разместить там до 50 истребителей F-16. Помимо этого, Турция получит разрешение на использование воздушного пространства Сирии в военных целях и возьмет на себя обязательство о помощи в случае возникновения внешних угроз.

Официальный представитель главы переходного правительства сообщил агентству, что аш-Шараа обсудит «подготовку Турцией новой сирийской армии» — прежняя была распущена после свержения диктатора Башара Асада, — а также «новые сферы сотрудничества», не уточнив, какие именно. В администрации Эрдогана заявили «РИА Новости», что не располагают информацией по вопросу создания новых баз в Сирии.

У Турции, которая входит в НАТО, уже есть базы в районе провинций Алеппо и Идлиб. Информация о возможном расширении ее военного присутствия в Сирии появилась после того, как стало известно о безуспешных попытках России добиться сохранения своих баз в Хмеймиме и Тартусе. Делегация МИД приезжала в Дамаск 28 января впервые после свержения Асада, который в начале декабря уехал в Москву вместе с семьей. Однако переговоры зашли в тупик, а новые сирийские власти потребовали от России выдать беглого президента и выплатить репарации для «восстановления доверия».

Источники Bloomberg говорили, что Турция, которая поддержала повстанцев во время недавней революции, выступает против сохранения российских баз в Сирии, а новая администрация помнит, что Путин помог Асаду не проиграть в войне, начавшейся после «арабской весны», и до последнего пытался спасти его режим, поэтому вряд ли Кремль может рассчитывать на положительное решение вопроса.

После смены власти в Сирии в декабре прошлого года деятельность России на авиабазе в Хмеймиме была ограничена, а два транспортных корабля ждали несколько недель, прежде чем им разрешили причалить в Тартусе, чтобы вывезти военную технику. Затем Сирия разорвала соглашение с компанией «Стройтрансгаз» об инвестициях в порт — контракт был заключен на 49 лет. На такой же срок была арендована база в Тартусе, которая обеспечивала России единственный прямой выход в Средиземное море и служила ключевым пунктом для распространения влияния Кремля на Ближний Восток и Африку, а также хабом для переброски войск, наемников и оружия.

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