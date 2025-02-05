Пионтковский: Путин готов пойти на уступки 2 5.02.2025, 12:01

6,414

Андрей Пионтковский

Глава Кремля удивит мир своей гибкостью.

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог считает, что Киев и Москва должны быть готовы к тому, чтобы смягчить свои позиции в переговорах. В частности, Владимир Путин будет вынужден уступить по оккупированным территориям. Однако для Кремля другие приоритеты в переговорах.

Об этом «24 Каналу» рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, какие именно пункты Путину важно вписать в итоговый документ во время гипотетических переговоров. Также Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что цель США – не поддерживать войну в Украине «вечно», ведь это невыгодно, и прежде всего для экономики России.

Не будет бороться за кусок территории

«Путин весь мир удивит своей гибкостью. Он не будет требовать немедленной передачи ему Херсона и Запорожья. Для него важнее не территориальные вопросы. Он хочет задушить всю Украину, а не борется за кусок территории», – отметил Пионтковский.

Для главы Кремля гораздо важнее фразы о гарантиях безопасности России, которые он, по мнению публициста, впишет в итоговый документ.

«Трамп сам сказал, что причина войны якобы в «расширении НАТО» и он, мол, понимает друга Владимира. Поэтому Путину важно выйти с документом, в котором будут написаны серьезные ограничения на внешнеполитическую и оборонную политику правительства Украины»,

– подчеркнул он.

Однако это абстрактные рассуждения, потому что Украина, по его словам, никогда на это не согласится. Но Путину это необходимо, потому что Украину не устраивает сценарий войны на истощение, однако и для России дойти до Киева – задача, которая не может быть решена.

«Ему нужно ликвидировать Украину, и единственный путь для него – политический. Он хочет навязать Киеву с помощью Трампа очень сомнительные решения. Например, Путин соглашается заморозить войну по линии боестолкновения, нарушая российскую конституцию, мол, идет на огромные уступки и не требует от Украины Херсон и Запорожье», – отметил оппозиционер.

Однако в итоговом документе он запишет ограничения на финансовую помощь для Украины, на количество вооружения, то есть получает так называемые «Стамбульские договоренности». В этом, уверен Андрей Пионтковский, задача Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com