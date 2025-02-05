Власть друга Лукашенко висит на волоске 3 Дмитрий Болкунец

5.02.2025, 12:03

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Мнангагва может быть свергнут своим окружением.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, известный под прозвищем Крокодил и как близкий друг Александра Лукашенко, официально вернулся к работе после отпуска. Однако он возвращается с серьёзно подмоченной репутацией: его вице-президент Константино Чивенга и армейская фракция ZANU-PF использовали его отсутствие, чтобы ослабить его позиции и уничтожить его политический имидж.

Ветераны войны, резервная сила армии, объявили Мнангагве открытую войну. Они требуют его отставки на фоне обвинений в коррупции, экономическом кризисе и провале управления. Главный конфликт — его попытка добиться третьего президентского срока, несмотря на нарастающее недовольство в стране.

Тем временем экономика Зимбабве рушится: крупные торговые сети OK и N Richards закрывают филиалы, инфляция вышла из-под контроля, а правительство отчаянно вводит новые налоги, пытаясь залатать бюджетные дыры. Более 60% экономики уже ушло в тень, что делает ситуацию ещё более нестабильной.

Лукашенко и его любовницы летали в Зимбабве с целыми делегациями, заключая контракты на поставки техники. Однако эти деньги Беларусь не видит — платежи сразу уходят на счета семьи Лукашенко в Дубае.

Пресс-секретарь президента Джордж Чарамба заявил, что Мнангагва вернулся с намерением принять важные экономические решения. Однако ситуация выходит из-под его контроля, и многие сомневаются, что он сможет удержаться у власти.

Крокодил вернулся, но хватит ли у него сил удержать добычу, или же он сам станет жертвой политической игры?

Дмитрий Болкунец, Telegram

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