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В авто минчанина разбили стекло флаконом духов

  • 5.02.2025, 12:12
  • 1,786
В авто минчанина разбили стекло флаконом духов

По отпечатку на нем нашли хулигана.

Минчанин на Škoda припарковался у подъезда, а спустя несколько часов обнаружил, что стекло в машине разбито. В итоге подозреваемого нашли по отпечатку — он оставил свой метательный снаряд в машине, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В легковушке минчанина было разбито заднее стекло над багажником. Внутри обнаружился флакон от духов, который потерпевшему не принадлежал. На нем нашли след пальца.

В итоге был задержан 33-летний местный житель. Свою причастность к происшествию он отрицал.

Однако эксперт пришел к выводу, что выявленный на флаконе от духов след пальца руки оставлен задержанным.

По данному факту милиция все еще проводит проверку.

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