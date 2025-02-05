В авто минчанина разбили стекло флаконом духов 5.02.2025, 12:12

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По отпечатку на нем нашли хулигана.

Минчанин на Škoda припарковался у подъезда, а спустя несколько часов обнаружил, что стекло в машине разбито. В итоге подозреваемого нашли по отпечатку — он оставил свой метательный снаряд в машине, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

В легковушке минчанина было разбито заднее стекло над багажником. Внутри обнаружился флакон от духов, который потерпевшему не принадлежал. На нем нашли след пальца.

В итоге был задержан 33-летний местный житель. Свою причастность к происшествию он отрицал.

Однако эксперт пришел к выводу, что выявленный на флаконе от духов след пальца руки оставлен задержанным.

По данному факту милиция все еще проводит проверку.

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