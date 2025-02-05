Украинские десантники взяли в плен 21 оккупанта в Курской области 5 5.02.2025, 12:12

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Опубликовано видео допросов.

Украинские военные захватили в плен 21 солдата российской армии в Курской области. Таким образом был пополнен обменный фонд.

Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как рассказали десантники, российские солдаты добровольно согласились сдаться в плен. Среди захваченных - оккупанты из разных регионов России, а также из Бурятии. Пленным была оказана своевременная медицинская помощь.

Также среди захваченных - житель Запорожской области, 2003 года рождения.

«Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным Силам Украины. Вместо того, чтобы участвовать в бессмысленных мясных штурмах без надлежащей подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ - не реализовывайте», - сказано в сообщении.

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