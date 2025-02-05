«Билет в один конец их не очень манит» 5.02.2025, 12:18

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иллюстративное фото

Белоруска рассказала о странных вопросах силовиков.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о визите участкового накануне так называемых «выборов»:

— В квартиру зашел один в форме. Сразу было видно, что новичок, так как неловко переступал с ноги на ногу и мял какие-то свои бумажки в руках. Объяснил, что его недавно назначили, и он хотел бы с нами познакомиться.

Разговор сразу пошел о детях: а где же они, чего нигде их не видно? Ответили, что нашим сыновьям уже не по 5 лет, а больше чем по 30, мы уже не слишком переживаем, что их не видно.

— А где же они? — спрашивает дальше незваный гость.

— Да разъехались по миру, один в Литве, другой — в Польше.

— Почему же родителей не приедут проведать?

— Да вот все времени нет!

Не скажешь же, что билет в один конец их не очень манит.

— Может, вам какая социальная помощь нужна?!

— Да нет, благодарим, как-то сами справляемся.

А в голове мысль: «Да, эти помогут, с бесплатным трансфером в тюрьму».

Для важности гость отметил наши номера, взял подписи, что провел с нами беседу. Между прочим, сообщил о так называемых «выборах» и поинтересовался, придем ли.

— Ой, нам уже не до «выборов».

Милиционер пошел, а мы взяли по рюмочке да и подумали, что давно не видели внуков. Надо будет на Рождество съездить…

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