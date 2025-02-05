закрыть
5 февраля 2025, среда, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Билет в один конец их не очень манит»

  • 5.02.2025, 12:18
  • 7,144
«Билет в один конец их не очень манит»
иллюстративное фото

Белоруска рассказала о странных вопросах силовиков.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о визите участкового накануне так называемых «выборов»:

— В квартиру зашел один в форме. Сразу было видно, что новичок, так как неловко переступал с ноги на ногу и мял какие-то свои бумажки в руках. Объяснил, что его недавно назначили, и он хотел бы с нами познакомиться.

Разговор сразу пошел о детях: а где же они, чего нигде их не видно? Ответили, что нашим сыновьям уже не по 5 лет, а больше чем по 30, мы уже не слишком переживаем, что их не видно.

— А где же они? — спрашивает дальше незваный гость.

— Да разъехались по миру, один в Литве, другой — в Польше.

— Почему же родителей не приедут проведать?

— Да вот все времени нет!

Не скажешь же, что билет в один конец их не очень манит.

— Может, вам какая социальная помощь нужна?!

— Да нет, благодарим, как-то сами справляемся.

А в голове мысль: «Да, эти помогут, с бесплатным трансфером в тюрьму».

Для важности гость отметил наши номера, взял подписи, что провел с нами беседу. Между прочим, сообщил о так называемых «выборах» и поинтересовался, придем ли.

— Ой, нам уже не до «выборов».

Милиционер пошел, а мы взяли по рюмочке да и подумали, что давно не видели внуков. Надо будет на Рождество съездить…

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип