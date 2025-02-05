«Билет в один конец их не очень манит»
- 5.02.2025, 12:18
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Белоруска рассказала о странных вопросах силовиков.
Читательница сайта Charter97.org рассказала о визите участкового накануне так называемых «выборов»:
— В квартиру зашел один в форме. Сразу было видно, что новичок, так как неловко переступал с ноги на ногу и мял какие-то свои бумажки в руках. Объяснил, что его недавно назначили, и он хотел бы с нами познакомиться.
Разговор сразу пошел о детях: а где же они, чего нигде их не видно? Ответили, что нашим сыновьям уже не по 5 лет, а больше чем по 30, мы уже не слишком переживаем, что их не видно.
— А где же они? — спрашивает дальше незваный гость.
— Да разъехались по миру, один в Литве, другой — в Польше.
— Почему же родителей не приедут проведать?
— Да вот все времени нет!
Не скажешь же, что билет в один конец их не очень манит.
— Может, вам какая социальная помощь нужна?!
— Да нет, благодарим, как-то сами справляемся.
А в голове мысль: «Да, эти помогут, с бесплатным трансфером в тюрьму».
Для важности гость отметил наши номера, взял подписи, что провел с нами беседу. Между прочим, сообщил о так называемых «выборах» и поинтересовался, придем ли.
— Ой, нам уже не до «выборов».
Милиционер пошел, а мы взяли по рюмочке да и подумали, что давно не видели внуков. Надо будет на Рождество съездить…