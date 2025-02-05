У России начались проблемы с экспортом нефти с Сахалина 1 5.02.2025, 12:32

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Из-за санкций США.

Введенные в начале января санкции США ударили по российскому экспорту нефти с Сахалина. Только два из девяти танкеров с топливом, отправленных с нефтегазовых проектов на острове через Тихий океан, доставили свои грузы после новых ограничений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Четыре танкера из семи оставшихся простаивают возле порта Находки, еще один с 17 января находится в океане между Японией и Южной Кореей. Другой танкер прибыл в пункт назначения в Китае, а последний еще не добрался до места. Сырая нефть продолжает загружаться на танкеры, попавшие под санкции США, но специализированных судов для перевозки нефти премиального сорта ESPO с Сахалина у России всего 10. Поэтому в поставках могут возникнуть перебои, если танкеры не смогут доставить свои грузы и с них не будут сняты ограничения, отмечает Bloomberg. По данным агентства, пока только один из грузов, принятых танкером после санкций, был перемещен на другое судно.

10 января США ввели санкции против энергетического сектора России, которые в Белом доме назвали самыми значительными с начала войны. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, более 180 судов, которые Вашингтон посчитал «теневым флотом» для поставки нефти, а также осуществляющие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах». После этого, по данным Reuters, около 65 нефтяных танкеров встали на якорь у берегов Китая, России и Сингапура. Пять из них везли почти 4 млн баррелей нефти марок ESPO и «Сокол» с Дальнего Востока, отмечал Bloomberg. Трейдеры сообщили агентству, что Пекин на этом фоне стал искать контракты на поставку сырой нефти с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной Америки.

По данным Bloomberg, между 10 января и 2 февраля только два из 27 нефтяных грузов России перевозили суда, попавшие в «черный список» США. Но ни с одного из них разгрузка пока не проводилась. Всего за неделю, закончившуюся 2 февраля, в танкеры было загружено 21,61 млн баррелей нефти. При этом неделей ранее погрузка была на уровне 22,5 млн баррелей.

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