Индия разозлилась на Лукашенко 9 Александр Фридман

5.02.2025, 12:34

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Александр Фридман

Есть две причины.

Индия так и не поздравила Лукашенко с «победой на выборах». Дело тут и в ставке официального Минска на заклятого врага Индии Пакистан, и в насмешках на британцами на легендарной пресс-конференции 26 января - вы «достукались до того, что вами уже недавно управлял индус» Риши Сунак.

Сегодня уже можно сказать, что индийский националист Нарендра Моди не является поклонником юмора бывшего директора совхоза «Городец».

Александр Фридман, Telegram

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