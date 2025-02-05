«Этому режиму учителя не нужны» 9 5.02.2025, 12:42

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Елена Бодяко

Нужны только доносчики.

31 января в Минском городском суде начали судить 29-летнюю преподавательницу английского Елену Бодяко. Девушка родом из Глубокого. За комментарии в соцсетях педагога обвиняют в «разжигании вражды» и «призывах к причинению вреда Беларуси». По этим статьям лукашисты могут присудить до 12 лет заключения, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Недавно по доносу лукашисты хотели осудить учителя математики, завуча Ляховицкой гимназии, лауреата премии «Учитель Года 2023», мать 4-х детей Татьяну Ляхович. Заслуженная учительница была вынуждена покинуть страну из-за бредовых кляуз мерзкой стукачки.

Судя по непрекращающимся репрессиям против педагогов, режим хочет окончательно раздавить белорусское образование. Диктатуру устроит, чтоб остались только бондаревы, которые научат доносить.

Агрохунта хочет создать полностью фашистскую диктатуру. Лукашистам не нужны педагоги, которые воспитывают образованных людей, несут светлое и доброе. Им нужны пособники, которые будут оболванивать людей с детства.

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