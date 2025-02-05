Как Запад должен ответить на терроризм России 4 Петр Олещук

5.02.2025, 12:43

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Петр Олещук

Путин и его окружение должны предстать перед международным трибуналом.

В конце января 2025 года Россия вновь продемонстрировала свою сущность государства-террориста, совершив массированный ракетный удар по украинским городам. В результате этих атак пострадали гражданские объекты в центре Одессы, а в Полтаве разрушен целый подъезд жилого дома. Это нападение является не просто актом войны, а целенаправленным террором против мирного населения, что требует решительных действий со стороны международного сообщества.

Поздно вечером 29 января российские войска нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Одной из целей стали жилые кварталы исторического центра города. Разрушены несколько жилых зданий, пострадали объекты критической инфраструктуры. Под утро следующего дня российская ракета ударила по жилому кварталу в Полтаве. В результате попадания ракеты в многоквартирный дом один из подъездов полностью обрушился. Под завалами оказались люди, среди которых находились семьи с маленькими детьми. По итогу жертвами теракта стали 14 человек, из которых двое – дети.

Российские атаки на украинские города давно вышли за рамки обычных военных действий. Нападения на гражданскую инфраструктуру, массовые убийства мирного населения и целенаправленные удары по жилым домам – все это является классическими примерами государственного терроризма.

Ни в Одессе, ни в Полтаве не находились стратегически важные военные объекты. Целью атаки стали именно гражданские дома и инфраструктура. Россия стремится деморализовать украинцев, разрушая их дома и убивая мирных жителей. Это – тактика террора, направленная на создание атмосферы страха. Систематические удары по гражданским объектам нарушают Женевские конвенции и являются военными преступлениями.

В целом, все эти атаки вписываются в стратегию Кремля по принуждению Украины к капитуляции. Уничтожение гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей служат нескольким целям:

1. Создание гуманитарного кризиса. Массовые разрушения делают жизнь украинцев невыносимой, вынуждая их покидать свои дома.

2. Психологическое давление. Россия пытается сломить боевой дух украинцев, сея хаос и разрушения.

3. Шантаж международного сообщества. Кремль демонстрирует свою готовность идти на любые преступления, надеясь запугать западных союзников Украины и заставить их прекратить поддержку.

Какие выводы должен сделать мир?

1. Назвать, наконец, Россию государством-террористом. Атаки на Одессу и Полтаву – еще одно доказательство того, что Россия ведет не просто войну, а террористическую кампанию против мирного населения. Ни одна из известных международных террористических организаций не совершила столько терактов, сколько совершила главная террористическая организация современного мира – «Российская Федерация».

2. Усилить поддержку Украины. Западу необходимо предоставить Киеву больше средств ПВО и дальнобойного оружия, чтобы предотвратить новые атаки.

3. Ужесточить санкции. Кремль должен платить максимальную цену за каждый теракт против Украины.

4. Признать российское руководство преступниками. Путин и его окружение должны предстать перед международным трибуналом за военные преступления.

Российская атака на Одессу и Полтаву – это еще один кровавый эпизод в преступной войне, развязанной Кремлем. Пока мир ограничивается осуждением и «глубокой обеспокоенностью», Россия продолжает убивать.

Более того, государственный терроризм России становится все менее избирательным. Если в начале войны они пытались изображать некое преследование «военных целей», то сейчас они особо не пытаются создавать подобную видимость. Очевидно, что они просто сгоняют злость за то, что Украина регулярно и успешно атакует нефтегазовые объекты на территории самой России.

Буквально недавно дроны СБУ и ССО поразили Волгоградский НПЗ и Астраханский ГПЗ. Оба пораженных объекта являются крупными производителями топлива для российской армии. Волгоградский НПЗ перерабатывает почти 6% всей нефти в РФ, а Астраханский ГПЗ – один из ключевых энергетических объектов России, ежегодно перерабатывающий 12 млрд кубометров газового конденсата.

Это уже пятая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению НПЗ и других российских предприятий, работающих на ВПК и производящих топливо для армии РФ. Показательно, что каждый раз все украинские удары направлены именно на объекты, связанные с войной. Целей бить по жилым домам у украинских сил нет. Как и заниматься бессмысленным и жестоким терроризмом гражданских.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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