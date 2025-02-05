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Юаню хочется, но не сможется

  • Сергей Алексашенко
  • 5.02.2025, 13:04
  • 2,340
Юаню хочется, но не сможется

К такому выводу пришли не какие-то там американцы.

…стать мировой резервной валютой.

К такому выводу пришли не какие-то там американцы, которые спят и видят, как юань оттаптывается на их зеленом в недалеком будущем, и просыпаются от ужаса.

Нет, к этому выводу пришли эксперты Российского совета по международным делам, они же сотрудники Российско-китайского центра по цифровой экономике при МГУ. И очень точно подводят они к выводу, что «Главным драйвером интернационализации [юаня] должен был стать не политический курс и институциональные корректировки, а рыночные механизмы спроса и обслуживания реальной экономики», которых (добавлю от себя) в Китае создавать никто не собирается.

Невеселый доклад получается. Товарищ Си должен прочитать о том, что с другом Владимиром у него, конечно, «мир-дружба-жвачка», а на самом деле в грош кремлевский сиделец не ставит своего друга, ни его планы, ни его юань (без которого он сегодня обойтись не может).

Впрочем, и огорчаться товарищу Си особо не стоит. Он хотя бы мечтать может о том светлом времени, когда юань будет править миром. А вот другу Владимиру уже и мечтать не получается ни о чем светлом, прекраснодушный план строительства Международного финансового центра в Москве давно заброшен в прапрапрадедовский сундук.

Сергей Алексашенко, Telegram

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