закрыть
5 февраля 2025, среда, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы стали чаще ездить в Россию

6
  • 5.02.2025, 12:59
  • 1,452
Белорусы стали чаще ездить в Россию

Число поездок выросло на 25%.

Согласно данным ФСБ РФ, в 2024 году количество поездок иностранных граждан в Россию увеличилось на 8,2% по сравнению с 2023 годом. Одним из лидеров по росту стала Беларусь: число поездок из нашей страны выросло на 25%, сообщает РБК.

По итогам 2024 года граждане Беларуси пересекли границу с Россией 520 тысяч раз (для сравнения, в 2023 году — 410 тысяч раз). Это самый высокий рост среди стран ближнего зарубежья, за исключением Китая. Беларусь традиционно входит в топ стран по числу визитов в Россию, однако в прошлом году динамика оказалась особенно заметной.

ФСБ учитывает пересечения границы с разными целями: работа, учеба, туризм, деловые поездки, частные визиты и переезд на ПМЖ. Россия остается ключевым направлением для белорусов благодаря отсутствию визового режима и экономическим связям.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип