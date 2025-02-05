Белорусы стали чаще ездить в Россию 6 5.02.2025, 12:59

1,452

Число поездок выросло на 25%.

Согласно данным ФСБ РФ, в 2024 году количество поездок иностранных граждан в Россию увеличилось на 8,2% по сравнению с 2023 годом. Одним из лидеров по росту стала Беларусь: число поездок из нашей страны выросло на 25%, сообщает РБК.

По итогам 2024 года граждане Беларуси пересекли границу с Россией 520 тысяч раз (для сравнения, в 2023 году — 410 тысяч раз). Это самый высокий рост среди стран ближнего зарубежья, за исключением Китая. Беларусь традиционно входит в топ стран по числу визитов в Россию, однако в прошлом году динамика оказалась особенно заметной.

ФСБ учитывает пересечения границы с разными целями: работа, учеба, туризм, деловые поездки, частные визиты и переезд на ПМЖ. Россия остается ключевым направлением для белорусов благодаря отсутствию визового режима и экономическим связям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com