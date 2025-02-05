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Алексей Протас набрал 100 очков в НХЛ

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  • 5.02.2025, 13:09
Алексей Протас набрал 100 очков в НХЛ
Алексей Протас

Хоккеист стал седьмым белорусом, достигшим этой отметки.

Алексей Протас набрал 100 очков в НХЛ. У белорусского хоккеиста 1+1 в победном матче «Вашингтона» с «Флоридой» (6:3). В этом сезоне у Протаса 45 (22+23) итоговых баллов.

Алексей Протас — седьмой белорус, достигший отметки в 100 очков. Лидирует Михаил Грабовский — 298 баллов.

Егор Шарангович забросил очередную шайбу, однако «Калгари» проиграл «Торонто» (3:6). У белорусского хоккеиста 21 (11+10) очко в 46 матчах.

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