Алексей Протас набрал 100 очков в НХЛ2
- 5.02.2025, 13:09
Хоккеист стал седьмым белорусом, достигшим этой отметки.
Алексей Протас набрал 100 очков в НХЛ. У белорусского хоккеиста 1+1 в победном матче «Вашингтона» с «Флоридой» (6:3). В этом сезоне у Протаса 45 (22+23) итоговых баллов.
Алексей Протас — седьмой белорус, достигший отметки в 100 очков. Лидирует Михаил Грабовский — 298 баллов.
Егор Шарангович забросил очередную шайбу, однако «Калгари» проиграл «Торонто» (3:6). У белорусского хоккеиста 21 (11+10) очко в 46 матчах.