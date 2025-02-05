«Экономика России рушится, Западу пора действовать» 5.02.2025, 13:12

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Элина Валтонен

Глава МИД Финляндии призвала к новым санкциям против РФ.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью британскому изданию The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org), что российская экономика дает «серьезные трещины», а также призвала Запад усилить санкции, чтобы Украина могла занять выгодную позицию в мирных переговорах:

— Новые санкции помогут Украине занять наилучшую позицию в мирных переговорах, которые могут состояться уже в этом году. Мы видим, что санкции работают. Российская экономика дает серьезные трещины. Нам просто нужно довести все до конца ради мира.

Заявление министра прозвучало на фоне международных усилий по противодействию «теневому флоту» России — старых незастрахованных танкеров, которые Россия использует для обхода западных санкций. Около 600 судов используется для нелегальной перевозки нефти и газа по всему миру. Так Россия обходит ценовой лимит ЕС и G7 на топливо и нефтепродукты.

С начала войны в 2022 году Россия заработала свыше около 813 миллиардов долларов США на экспорте нефти и газа.

В декабре 12 европейских стран, среди которых Великобритания и Финляндия, приняли решение требовать страховку у подозрительных судов «теневого флота», проходящих через Ла-Манш и моря около Дании, Швеции и Финляндии. Если меры будут успешно внедрены, дополнительные проверки могут помешать функционированию «теневого флота» России.

Экономисты отмечают признаки экономической напряженности в России в последние месяцы, например, решение поднять ставку рефинансирования ЦБ до 21 процента. Хотя Путин может продолжать поддерживать армию на текущем уровне, экономический рост, связанный с большими расходами на армию и ростом зарплат из-за нехватки работников, начинает замедляться.

Прогнозируемый рост ВВП в 2025 году составляет от 0,5 до 1 процента, что значительно меньше ожидаемых 3 процентов в этом году.

Валтонен встертилась в Лондоне с главой МИД Великобритании, Дэвидом Лэмми. По результатам встречи она отметила:

— Мы во многом единомышленники. Великобритания и Финляндия согласны с тем, что Европе нужно укрепить свою оборону и помочь Украине в текущей ситуации.

26 декабря прошлого года финская военная полиция арестовала и обыскала танкер Eagle S, который подозревался в повреждении подводного силового кабеля Estlink 2 в Балтийском море. С октября 2023 года в регионе было повреждено не менее 11 подводных кабелей.

— Эта операция стала сигналом для России. Если она планирует продолжать саботаж в западных водах, ей следует от него отказаться.

В январе корабли Королевского флота Великобритании задержали российский шпионский корабль «Янтарь» после того, как он вошел в британские воды.

В рамках Совместных экспедиционных сил (Jef) Великобритания и девять других стран, включая Финляндию, объединили усилия для обмена информацией о «теневом флоте», включая использование британской системы искусственного интеллекта для обнаружения подозрительных судов, говорит глава МИД Финляндии:

— Мы согласились объединить усилия и всеми законными средствами добиться более эффективного решения этих вопросов. Финляндия также усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой.

В 2024 году Хельсинки обогнали Великобританию по расходам на оборону, достигнув 2,41 процента ВВП, начав активно модернизировать вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил подготовить Стратегический оборонный обзор, который будет представлен весной и направлен на увеличение оборонных расходов Великобритании до 2,5% ВВП вместо текущих 2,3%. Однако, по предварительным оценкам, достичь этого без сокращения других расходов удастся не раньше 2030 года.

Валтонен считает, что расходы на оборону — это жизненно важный вопрос:

— Мы стремимся к усилению своих вооружений, чтобы сдерживать Россию или любую другую угрозу. Важно сделать финскую армию совместимой с НАТО и следовать оборонным планам Альянса после присоединения к блоку в 2023 году. Это жизненно важный вопрос для Европы. Всем странам необходимо наращивать свою оборону. Важно понимать, что мы все в одной лодке. Недавний всплеск гибридных атак, будь то со стороны России или кого-либо еще, является тому подтверждением. Даже если бы на Украине наступил мир — который, конечно, должен быть справедливым и прочным — угроза со стороны России, возможно, не исчезла бы, и это означает, что нужно уметь защищать и сдерживать угрозы и в других частях Европы.

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