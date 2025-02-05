«Ситуация с обменом долларов кардинальном изменилась» 5 5.02.2025, 13:23

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Белоруска рассказала о проблемах в обменниках.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как изменилась ситуация в белорусских обменниках:

— Я живу одна, на пенсию. Поэтому жизнь мою нельзя назвать ни шикарной, ни состоятельной, ни «dolce vita». Как заплатишь за коммунальные услуги, мобильную связь и сходишь в аптеку за лекарствами, то от пенсии остаются гроши.

Благо, что за жизнь я понемногу откладывала в свою копилку в долларах, а позже в евро. И таким образом создала пусть и небольшой, но «стабилизационный фонд». И если какой-то казус случится, то шла в обменник, чтобы не положить зубы на полку.

В последний год начался какой-то ад. Как ни придешь, не хотят менять деньги: то помятые, то поцарапанные, то плесень. А я же не меняю банкноты по 100 или 200. А купюры достоинством 10, 20 долларов. Но когда я их покупала в своем банке, то меня уверяли, что здесь нет никакой проблемы.

Но нет, проблема появилась. И частенько я возвращалась из обменника с «вражеской валютой», брала другую банкноту, снова шла.

Купюры, которые не приняли в нашем местном банке, я завозила в Минск, там без всяких вопросов меняла.

Но вот последние несколько месяцев ситуация кардинально изменилась. Берут и порванные, и «чумазые», и помятые.

Наверное, в сокровищнице режима образовалась дыра, а доллары-евро не напечатаешь же, как те рубли. Валютная наличка режиму срочно нужна, и уже не важно, как она выглядит.

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