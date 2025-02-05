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Ким Чен Ын указал Лукашенко на его место

  • 5.02.2025, 13:44
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Ким Чен Ын указал Лукашенко на его место
Ким Чен Ын
Фото: AFP

Пафосных эпитетов не нашлось.

Спустя неделю после «выборов» Лукашенко глава Северной Кореи соизволил-таки поздравить белорусского коллегу с этим событием.

Казалось бы, рядовое событие – диктатор поздравил диктатора с очередной пролонгацией властных полномочий. Но историк и политический обозреватель Александр Фридман обращает внимание на важные детали.

Если в Беларуси поздравление лидера КНДР преподносят, как проявление величайшего уважения к Александру Лукашенко, то вот в Пхеньяне на это могут смотреть совсем по-иному.

«Поздравив Лукашенко, Ким Чен Ын озадачил даже экспертов по КНДР из Южной Кореи, которые не могут толком объяснить поступок лидера Северной Кореи и противоречивый месседж, который Пхеньян посылает Минску», - пишет Фридман.

Ведь и Ким Чен Ын, и его покойный отец Ким Чен Ир вообще никогда не поздравляли Лукашенко с переизбранием.

«Нынешнее поздравление пришло с большим опозданием и после весьма грубой отповеди сестры Кима, главного идеолога Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Оно оказалось весьма сухим и уместилось в двух предложениях.

В КНДР тяготеют к пафосным эпитетам, но для Лукашенко их не нашлось. Печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал поздравление на третьей странице. И это при том, что любая информация о деятельности Кима традиционно публикуется на главной странице. Ким таким своеобразным образом решил указать Лукашенко на его место?» - задается вопросом Фридман.

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