Захарова устроила истерику из-за заявления Зеленского 7 5.02.2025, 13:59

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Мария Захарова

И допустила неоднозначный для Кремля намек.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия, пишет «Главред».

Также спикер российского МИД обозвала украинского лидера «маньяком».

Она также придумала, что для президента Украины атомные станции - «это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, которое нужно киевскому режиму для шантажа».

Захарова фактически описала действия России в отношении атомных электростанций, ведь страна-агрессор оккупировала Запорожскую АЭС, создав там угрожающую ситуацию.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Поэтому Зеленский назвал альтернативной гарантией безопасности от агрессии РФ ядерное оружие.

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