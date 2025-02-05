Борислав Береза: Эти удары ВСУ помогают администрации Трампа 3 5.02.2025, 15:47

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Борислав Береза

Украинская армия достигает сразу трех целей.

Практически ежедневно украинские дроны поражают российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Досталось также заводу «Газпрома». Уже заметен спад нефтепереработки в РФ. На какие результаты рассчитывает Украина? Чего реально можно добиться такими ударами? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Пассивная позиция не приводит к достижению результатов, тогда как активная, напротив, подталкивает врага к тому, чтобы он хотел окончания войны. На сегодняшний день происходит не просто удар по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, а удар, который чувствуют и войска на фронте. От этого зависит, сколько будет топлива у подразделений, будет ли оно вообще, а также население России должно почувствовать негатив от войны в плане того, что будет подниматься цена на топливо из-за того, что его меньше производят.

Пока достигается нужный результат, и, кстати, он уже заметен. Во-первых, среди россиян растет недовольство. Во-вторых, меньше производится, соответственно, меньше тратится. В-третьих, начинают разрушаться логистические цепочки. И самое главное — Россия получает меньше денег.

Когда государство меньше получает денег, оно меньше может тратить на войну. А в этом случае — это стопроцентный плюс для Украины, потому что тогда у России не только сокращаются возможности, но и чаще появляются мысли о том, насколько разумно продолжать кампанию против Украины в условиях нехватки средств.

— Мы помним, что предыдущая администрация США негативно высказывалась об ударах по российским НПЗ. Насколько эти удары вписываются в стратегию команды Трампа?

— Насколько я сейчас вижу, команда Трампа вообще никак не реагирует на это. Им безразлично, наоборот, это как раз помогает им разговаривать с Россией и говорить: «Смотрите, вы же хотите, чтобы это прекратилось? Мы, к сожалению, не можем повлиять на украинцев — они используют свое оружие». Стоит отметить, что американцы сняли все ограничения на применение дальнобойного оружия.

С другой стороны, войну ведь можно просто прекратить, тогда эти атаки прекратятся. Это один из мотиваторов, подталкивающих Кремль для принятия решений.

— Россия, конечно же, задействовала белорусские НПЗ. Будет ли Украина каким-то образом ограничивать этот процесс? Не обязательно прямыми ударами по белорусским предприятиям, а, может, как-то иначе?

— В данный момент я не могу ничего сказать на эту тему. Более того, у меня есть сильное ощущение, что существуют какие-то договоренности, на основании которых и действует украинское руководство. Речь идет именно о договоренностях с Беларусью. Нам совершенно ясно, что открывать еще один фронт с Беларусью нельзя, поэтому, думаю, эскалации на этом направлении ожидать не стоит.

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