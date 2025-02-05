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Один из белорусских банков удвоил лимит по кредиту для двух категорий белорусов

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  • 5.02.2025, 14:32
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Один из белорусских банков удвоил лимит по кредиту для двух категорий белорусов

Сколько готов одолжить и на каких условиях?

Банк ВТБ (Беларусь) вдвое увеличил максимальную сумму потребительских кредитов для некоторых категорий белорусов — теперь она составляет 10 тысяч белорусских рублей.

Как заявили в банке, кредит могут оформить самозанятые, уплачивающие единый налог, подоходный налог или налог на профессиональный доход, не имеющие регистрацию ИП, а также физические лица, осуществляющие ремесленную деятельность.

По данным банка, в 2024 году объем кредитования этого сегмента вырос в 7,5 раз по сравнению с 2023 годом. Лидирует по количеству выданных кредитов Минск (46%), далее следуют Гомельская и Брестская области (по 15% каждая).

Получить кредит можно за один визит в любом из 19 офисов или 78 кредитных центров банка. Оформление также доступно в онлайн-банке. Для этого нужно выбрать опцию «Оформить кредит» и заполнить заявку, приложив выписку из данных учёта налоговых органов. Исходя из опубликованной банком информации, сейчас процентная ставка стартует от 17,7% годовых.

Кроме того, ВТБ (Беларусь) улучшил условия по кредиту «Старт» для начинающих предпринимателей, увеличив срок кредитования до 12 месяцев и максимальную сумму до 10 тысяч белорусских рублей.

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