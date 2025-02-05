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Путин испугался Трампа: Песков резко изменил позицию по переговорам с Зеленским

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  • 5.02.2025, 14:48
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Путин испугался Трампа: Песков резко изменил позицию по переговорам с Зеленским

Кремль выглядит как минимум смешно.

Путинская Россия настолько боится Дональда Трампа, что буквально на ходу меняет свою позицию на прямо противоположную. Ещё недавно Кремль категорически отказывался вести переговоры с Владимиром Зеленским, называя его «нелегитимным», но после угроз и контактов с окружением Трампа Москва внезапно выразила готовность к переговорам, пишет «Диалог.UA».

Трамп дал понять Москве, что может уничтожить экономику России несколькими способами, включая обвал цен на нефть. Путин настолько напуган решительностью Трампа, что теперь готов опровергать собственные заявления и выглядеть смешно.

Испугавшись Трампа, Кремль резко изменил риторику Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неожиданно объявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, в том числе лично с президентом Владимиром Зеленским.

Его цитирует пропагандистское агентство «ТАСС». Хотя ранее Путин категорически отвергал такую возможность, теперь Кремль вдруг «разрешил» вести диалог с Зеленским. Песков попытался оправдаться, заявив, что у Москвы есть «вопросы» к легитимности украинского президента, но это не мешает начать переговоры.

Эта потрясающая смена риторики произошла вскоре после того, как Кремль подтвердил контакты с окружением Дональда Трампа.

Трамп «нажал» – Путин побежал

Ранее сам Путин заявлял, якобы Зеленский нелегитимен, потому Россия не может вести с ним переговоры, а значит Киев сам должен просить мира.

Однако, после того как Кремль усилил контакты с администрацией Трампа, Песков признал, что эти связи стали интенсивными, и сразу же Россия передумала: теперь Москва срочно согласна разговаривать с Зеленским; Кремль вдруг решил, что переговоры возможны; Россия испугалась настолько, что готова выглядеть смешно, лишь бы понравиться Трампу.

Путин в страхе перед решительностью Трампа

Эта смена позиции показывает, что Кремль боится возможного возвращения Трампа в Белый дом. В отличие от Байдена, который долго колебался, Трамп не оставляет России выбора – Путин вынужден прогибаться, чтобы не оказаться в полной изоляции.

Пока Кремль пытался изображать «решительность», в один момент вся стратегия рухнула – Москва на глазах у всего мира переобувается, лишь бы попытаться договориться на более выгодных условиях.

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