В Беларуси бизнесу запрещают использовать иностранные слова

В Беларуси бизнесу запрещают использовать иностранные слова8
- 5.02.2025, 14:51
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Они пропадут с рекламы и вывесок.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси настоятельно рекомендует бизнесу минимизировать использование иностранных слов на рекламе и вывесках.
Субъектам хозяйствования рекомендовано использовать беларуский или русский языки в наименованиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе, сообщает пресс-служба МАРТ.
Эту меру министерство объясняет защитой «национальных интересов» в сфере торговли и рекламы.