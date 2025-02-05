В Беларуси бизнесу запрещают использовать иностранные слова 8 5.02.2025, 14:51

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Они пропадут с рекламы и вывесок.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси настоятельно рекомендует бизнесу минимизировать использование иностранных слов на рекламе и вывесках.

Субъектам хозяйствования рекомендовано использовать беларуский или русский языки в наименованиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе, сообщает пресс-служба МАРТ.

Эту меру министерство объясняет защитой «национальных интересов» в сфере торговли и рекламы.

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