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В России могут поднять возраст продажи алкоголя

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  • 5.02.2025, 15:01
В России могут поднять возраст продажи алкоголя

До 21 года.

В России Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

По его словам, это необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи». Запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива, уточнил он.

Сейчас продажа алкоголя запрещена до 18 лет. Среди стран, где алкоголь продают молодым людям с 21 года, — США и Казахстан.

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