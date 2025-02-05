В России могут поднять возраст продажи алкоголя

В России могут поднять возраст продажи алкоголя5
- 5.02.2025, 15:01
До 21 года.
В России Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.
По его словам, это необходимо для «предупреждения алкоголизации молодежи». Запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива, уточнил он.
Сейчас продажа алкоголя запрещена до 18 лет. Среди стран, где алкоголь продают молодым людям с 21 года, — США и Казахстан.