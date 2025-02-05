закрыть
5 февраля 2025, среда, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В магазине у меня всегда будут спрашивать паспорт»

1
  • 5.02.2025, 15:07
  • 1,214
«В магазине у меня всегда будут спрашивать паспорт»

История белоруса, у которого в 13 лет рост был ровно метр.

Владислав Якимович — 16-летний парень из Бреста, который с детства живет с редким генетическим заболеванием. У него псевдохондроплазия — болезнь, при которой замедляется рост костей и происходит их деформация. Несмотря на это, он не зацикливается на диагнозе, активно ведет TikTok, занимается вокалом и мечтает стать режиссером. Владислав рассказал журналистам о детстве, сложных операциях, жизни с аппаратами Илизарова и взглядах на будущее, пишет «Онлайнер».

В 16 лет его рост — 125 сантиметров

Конечный диагноз Владу поставили только в 13 лет. До этого врачи годами искали причину отставания в росте, но выяснить ее удалось только после генетического анализа.

— Когда мне было полтора-два года, родители заметили, что я отстаю в росте, и стали водить меня по врачам, чтобы найти причину. Сам я понял, что со мной что-то не так, ближе к 13 годам, когда стал более осознанным. Как оказалось, у меня псевдохондроплазия. Многие думают, что приставка «псевдо-» означает более легкую форму болезни, но на самом деле она, наоборот, протекает сложнее.

Если коротко, это редкое генетическое заболевание, из-за которого мои кости растут медленно, а со временем из-за нагрузки тела появляются деформации: ноги и руки искривляются, а позже начнут страдать и суставы. Позвоночник уже пострадал, потому что во время ношения аппаратов Илизарова я сидел в неправильной позе. Да, со временем начнутся боли, но сейчас я об этом не думаю. Когда придет время, тогда и буду разбираться. Лет десять еще точно есть, так что живу настоящим.

Сейчас мой вес — 33 килограмма, рост — 125−128 сантиметров. До операции я был ровно метр. Никто в нашей семье с подобным заболеванием не сталкивался.

Из-за особенностей болезни Владиславу тяжело передвигаться на длинные расстояния, поэтому его детство в основном проходило дома. Он учился в школе-интернате для детей с проблемами спины. Там были массажи, физиопроцедуры, а занятия проходили в основном лежа.

— Да, в этой школе мы учились лежа, чтобы спина не уставала. В ней был медблок, куда нас направляли на разного рода процедуры, да и по кабинетам мы не перемещались, учителя приходили к нам сами. Там я учился до седьмого класса. В остальном школа как школа: звучит страшно, но ничего необычного в ней не было. Сейчас я на домашнем обучении.

Я по натуре домосед, да и родители в детстве боялись отпускать меня одного: мне было сложно даже просто дойти до остановки. Я почти везде езжу на маленьком самокате. Он нужен мне не для скорости, а потому что ходить долго для меня утомительно: пройду пару метров, и ноги начинают уставать. Даже когда еду, из-за тряски они затекают, а потом еще нужно слезать.

По дому я передвигаюсь спокойно, но если надо куда-то выбраться, то это либо самокат, либо такси. В торговых центрах тоже тяжело передвигаться. Однажды я зашел за покупками, потом пошел к камере хранения, но перепутал стороны и сходил туда-обратно раза четыре. В итоге вымотался так, что еле до машины дошел.

«Операция растянулась на три года»

Операция по методу Илизарова — это не простой будничный визит к врачу в поликлинику. Влад знал, что его ждет, но осознание не сделало этот путь легче. Он проходил с металлическими спицами в ногах три года, а сам процесс удлинения костей сопровождался постоянным дискомфортом и болью. Однако, несмотря на все сложности, об этом он говорит без пафоса и жалости к себе.

— Мама давно задумывалась об операции, но боялась: все-таки процедура сложная. Когда мне было 12 лет, мы созрели на это решение и начали сбор средств. Долго искали клинику, в итоге остановились на Центре Илизарова в Кургане. Почему не в Беларуси? Здесь предлагали лишь исправление деформаций, а удлинение костей никто не делал. Оперировал меня ученик самого Илизарова.

— Ты тогда понимал, что тебя ждет?

— Конечно, мама показывала мне картинки, я видел, и по коже шли мурашки. Но чтобы прям бояться — такого не было. Сама операция проходила в три этапа, каждый длился по году. Сначала удлиняли левое бедро и голень, одновременно исправляя деформации. Делалось это так: кость переламывали через небольшой разрез, вкручивали спицы, в бедро добавляли болт, а затем к спицам крепили металлические кольца. Кость росла по миллиметру в день, поэтому процесс и занимал столько времени. Как объяснял мне врач, кости можно удлинять хоть на километр, но проблема в мягких тканях: нервы и мышцы сопротивляются, сжимаются.

Раньше пациентов поднимали на ноги уже на второй день после операции. Сейчас режим щадящий: люди начинают ходить на третий-четвертый день. Чем больше нагрузка на ногу, тем быстрее кость срастается: организм понимает, что нужно направлять ресурсы туда. Костыли необязательны, но у меня одна нога была в аппарате — она становилась длиннее, а вторую приходилось «поднимать» с помощью обуви с высокой подошвой. Поэтому я ходил на костылях.

На втором этапе ту же процедуру проделали с правой ногой, и мы постепенно убирали подбивку с обуви. Третий этап — выравнивание плеч и доработка левой голени. После него я уже мог ходить без костылей.

Процедура удлинения костей — это не только сложная операция, но и месяцы неудобств и бытовых трудностей, о которых мало кто задумывается. Даже самые простые вещи превращаются в настоящие испытания. Стандартные штаны не подойдут, ведь железный каркас увеличивает диаметр ноги чуть ли не вдвое, а принятие ванны или душа становится почти невозможным.

— В первые дни после операции ногу нельзя мочить. А когда уже можно, легче не становится. Металлическая конструкция касается ванны, поза неудобная, даже просто набрать воду нормально не получается. Когда нас уже отпустили домой и я принимал душ, то ставил стул, потому что стоять в них физически было невозможно. Это реально один из самых неприятных моментов.

ArticleImage Id:173100]

Наркоз, по словам Влада, — это вовсе не то, что показывают в кино, когда человек сразу встает после операции и идет по своим делам.

— Когда отходит наркоз, в голове шум, ты полностью разбитый. Первые три дня болит нога. Помимо того, что у тебя четыре перелома, так ее еще и насквозь прошивают спицами. Дают обезболивающее через капельницу, но все равно тяжело даже просто пошевелиться. Ощущение такое, что если повернешься, то нога просто отвалится.

В итоге плюс 25 сантиметров за три года. Влад доволен результатом и не жалеет, что пошел на это.

— Я рад, что пошел на это именно в 13 лет, когда уже осознавал, для чего мне все это. В клинике были маленькие дети, которые не понимают: им же и так хорошо, а тут вдруг какие-то железные конструкции, в которых невозможно двигаться. Я же знал, что это мой единственный шанс сделать жизнь комфортнее.

«В магазине у меня всегда будут спрашивать паспорт»

Хватит про операции — пора познакомиться с тем, как Влад живет здесь и сейчас: как устроен его быт, какие у него привычки, с чем приходится мириться, а чему — сопротивляться.

— В холодильнике я достаю только до морозильной камеры и нижней полки. Если нужно взять что-то выше, то есть табурет — они стоят в каждой комнате.

В магазин Влад ходит редко: далеко и тяжело нести пакет с продуктами. Поэтому чаще всего закупками занимается семья. А если случается встреча с друзьями, то ребята или отправляются в кафе, или идут рубиться в компьютерный клуб.

— Папа специально сделал выключатели ниже, чем в обычных квартирах. Лестницы я вообще никак не могу преодолеть: наверное, мышцы уже не справляются. Когда надо подняться на 4-й этаж пешком, это для меня всегда стресс и ужас. Поэтому, если выбираюсь куда-то, заранее строю маршрут в обход лестниц.

С одеждой отдельная история: размеры-то есть, но вот принты совершенно не на его возраст.

— В детских отделах часто все с динозавриками, машинками, но если поискать, то можно найти и что-то приличное. Ну и мама, чуть что, умеет укорачивать штаны и рукава. Верхнюю одежду подобрать проще, а вот с обувью настоящая проблема, так как у меня высокий подъем стопы — попадается либо удобная, но большая, либо по размеру, но узкая. На это уходит прямо очень много времени.

— Тебя часто путают с ребенком?

— Мне даже интересно: если в магазине я подойду и попрошу спички, мне скажут «Спички детям не игрушка» или нет? Я уверен, что во взрослом возрасте у меня всегда будут спрашивать паспорт при покупке товаров с возрастными ограничениями. Хотя, может, ситуацию спасет борода. Не думаю, что меня прямо будут путать с ребенком: все-таки голос, выражение лица и стиль в одежде далеко не детские.

Несмотря на все ограничения, Влад физически активен: он занимается плаванием, качает пресс, отжимается и тренируется с гантелями.

— Мышцы можно качать сколько угодно, у меня руки сами по себе сильные, но вот кисти слабые, то есть хват. По ощущениям я могу подтянуться раз 15, но только если кисти привязать к турнику — иначе просто не удержусь.

ArticleImage Id:173102]

Парень уже привык, что люди оборачиваются и пристально разглядывают его. Внимание Влад любит, особенно когда оно акцентировано не на внешности, а на заслугах в TikTok.

— Дети иногда смеются или тыкают пальцем, но это вопрос воспитания. Родители должны объяснять, что есть люди с особенностями. Есть те, кто просто увидел и пошел дальше, и с возрастом я стараюсь реагировать так же.

У меня в TikTok достаточно большая аудитория, фанатки, думаю, есть. Иногда на улице подходят фотографироваться и девочки, и мальчики, но сколько их всего, не знаю. Мне нравится внимание, но не в смысле удивленных взглядов, а когда на улице узнают с фразой «О, это же тот парень из TikTok!» Это прям кайф. А вот на хейтеров я не обращаю внимания, они есть у каждого блогера — это данность.

Спел «Лесника» и нашел золотую жилу TikTok

Кто-то всю жизнь ломает голову над тем, чем заняться, а кто-то просто делает то, что нравится, и оказывается на своем месте. Влад — из вторых. Музыка, сцена, творчество — он в этом с детства.

— В первом классе учительница музыки заметила, что у меня есть слух и голос. Начали развивать эти навыки — сначала просто на уроках, а потом я пошел в музыкальный колледж — и вот уже 10 лет занимаюсь вокалом. Это приносит мне огромное удовольствие.

Сначала соцсети вела мама, а потом я начал пробовать сам. Год назад выложил в TikTok видео, как пою «Лесника» КиШа. Просто так, без ожиданий. Через день захожу, а там уже 100 тыс. просмотров. Потом еще один кавер — и еще миллион. Так я понял, где золотая жила, и стал регулярно снимать каверы. Правда, монетизации у нас нет, поэтому с TikTok я ничего не зарабатываю. Сейчас моя цель — развить личный бренд, чтобы меня узнавали.

В будущем хочу связать свою жизнь с режиссурой и снимать фильмы. Почему-то чем старше я становлюсь, тем больше идей появляется для триллеров, хорроров и комедий. Хочу сделать по-настоящему страшный фильм без всех этих избитых клише. Пока монтирую видео на заказ, но дальше точно вижу себя в режиссуре. Какая бы сложная ни была эта профессия, я справлюсь. Главное — делать, а не искать отговорки.

«Я не собираюсь до 25 лет жить с родителями»

Если раньше Владу казалось, что главное — просто вырасти, то сейчас парень понял: куда важнее быть самостоятельным, найти свое дело и кайфовать от жизни.

— Я хотел бы съехать от родителей как можно скорее — не потому, что с ними плохо, а для того, чтобы стать более самостоятельным и ответственным. Общагу не рассматриваю: если поступлю на режиссуру, скорее всего, вся семья поедет со мной. Потому как одному будет сложно, но и сидеть дома до 25 лет я точно не собираюсь. Отучусь и дальше буду думать. Да, поначалу будет страшно. Раз схожу сам в магазин, второй — кассиры запомнят, и все станет привычным. Насчет лестниц я тоже понимаю свою ситуацию, поэтому буду искать жилье на первом этаже.

— Ты задумывался о собственной семье? Можешь описать главные качества своей будущей партнерши?

— Самое главное качество для меня — честность. Ну, и еще… я люблю кудрявые волосы. Конечно, я думаю о семье, но с моим диагнозом это лотерея: шанс передать его ребенку — 50 на 50. Не хочу, чтобы мои дети проходили через то же, что и я.

У меня есть все, что нужно для счастливой жизни: дом, инструменты для работы, любящая семья, которая всегда поддержит. А все эти мысли, что я не могу класть кирпичи на стройке… Зачем мне об этом переживать, если можно просто развивать голову и зарабатывать другим способом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип