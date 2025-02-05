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Стало известно, как время суток влияет на настроение

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  • 5.02.2025, 15:09
Стало известно, как время суток влияет на настроение

Самое хорошее настроение наблюдается утром.

Международная команда ученых установила, что время суток существенно влияет на психическое самочувствие. Самое хорошее настроение наблюдается утром: уровень тревожности и депрессивных симптомов минимален. Однако к полуночи ситуация меняется: эмоциональное состояние ухудшается, растет уровень тревожности, а чувство одиночества становится острее. Работа опубликована в журнале BMJ Mental Health.

В исследовании участвовало более 49 тысяч человек, заполнявших опросники на протяжении двух лет. Исследователи проанализировали данные и изучили, как время суток, день недели и сезон влияют на психическое состояние. Они учитывали множество факторов, включая возраст, пол, образование, место проживания и наличие физических и психических заболеваний. Оказалось, что люди чувствуют себя счастливее в утренние часы, а к полуночи их эмоциональное состояние ухудшается.

Помимо времени суток, ученые выявили и другие закономерности. День недели также оказывает влияние: вопреки распространенному мнению, понедельники оказались одними из самых благоприятных дней с точки зрения настроения, как и пятницы. Выходные не всегда давали столь же высокий уровень благополучия, особенно воскресенье, которое показало наиболее низкие показатели счастья. Также исследователи обнаружили выраженную сезонную зависимость: зимой люди чаще испытывают тревогу и депрессию, а летом – чувствуют себя лучше по всем показателям.

Причины этих изменений могут быть связаны как с биологическими ритмами, так и с социальными и культурными факторами. Исследователи отмечают, что уровень кортизола, гормона стресса, естественным образом достигает пика утром, что может способствовать ощущению бодрости. К вечеру его концентрация снижается, что может объяснять ухудшение эмоционального состояния.

Однако значительную роль играют и внешние обстоятельства: распорядок дня, освещение, уровень активности и социальные контакты. Например, разница между буднями и выходными может быть обусловлена сменой режимов работы и отдыха, а сезонные колебания – числом световых часов, погодными условиями и особенностями социального взаимодействия.

Авторы работы подчеркивают, что их исследование носит наблюдательный характер, а значит, не может установить причинно-следственные связи. Они также отмечают ряд ограничений: например, влияние могли оказать особенности сна участников, погодные условия и географическая широта проживания, которые не учитывались в анализе. Тем не менее, полученные данные важны для организации психологической помощи. Они показывают, что критические для ментального состояния моменты наступают ночью, в середине недели и в зимний период.

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