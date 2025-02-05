В Курске зреет бунт строителей укреплений на границе 1 5.02.2025, 15:22

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Компании призвали выйти на митинг.

Подрядчиков Корпорации развития Курской области, которые строили оборонительные сооружения на границе с Украиной, призвали выйти на Красную площадь в центре Курска и потребовать от властей оплаты работ. Соответствующее сообщение в группе подрядчиков в WhatsApp опубликовал местный бизнесмен Игорь Ругаев, пишет издание «Площадь».

По его данным, компания Ругаева ООО «Кремень» занималась строительством в приграничных Рыльском и Суджанском районах, которые в августе заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ), впервые вторгнувшись на территорию России с начала полномасштабной войны. С компанией Ругаева курские власти не могли расплатиться по договорам подряда. Издание называет его «авторитетным бизнесменом» и близким другом бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Несмотря на это, сразу после призыва выйти на митинг Ругаева задержали. Ленинский районный суд Курска назначил ему восемь суток административного ареста по делу о нарушении порядка организации митинга (ч. 2 статьи 20.2 КоАП).

В конце декабря в Курске задержали, а затем арестовали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 статьи 285 УК РФ). В январе Генпрокуратура потребовала взыскать с Лукина и его заместителей, а также нескольких предпринимателей более 3,2 млрд руб., которые были выделены из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружений.

Корпорация была создана по распоряжению губернатора еще в 2012 году. После российского вторжения в Украину ей поручили построить защитные сооружения, блиндажи, огневые точки, опорные пункты, противотанковые пирамид и рвы на госгранице.

С 2022 по 2023 год на эти цели было выделено 19,4 млрд руб. из бюджета. С октября 2022 года в Курской области действует особый режим, позволяющий местным властям проводить закупки на нужды армии без аукционов.

По версии генпрокуратуры, Лукин и его замы, используя служебное положение, привлекали связанные с ними и их знакомыми фирмы для выполнения работ. Из-за отсутствия конкуренции они завышали цены при заключении госконтрактов и создавали «видимость выполнения работ» по строительству защитных сооружений.

За покровительство Лукин и его замы получали «откат» в 25% от общей суммы соглашений — не менее 805 млн руб. Среди компаний, которые участвовали в этой схеме, назывались «Энерго Рессурс», «Торговый Дом Курск», «СИЭМИ», «КТК Сервис», «Электростроймонтаж» и «Техимпэкс».

В октябре 2022 года действовавший тогда губернатор региона, ныне министр транспорта России Роман Старовойт отчитался, что на границе построены две линии обороны. Однако 6 августа 2024 года ВСУ практически беспрепятственно вошли в регион и за первые две недели заняли почти 1300 кв. км территории и около 100 населенных пунктов.

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