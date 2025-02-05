Минчанин устроил настоящий дебош в кинотеатре 3 5.02.2025, 15:23

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иллюстративное фото

Завязалась драка.

Поздним вечером 25-летний минчанин с девушкой и братом решил посмотреть фильм в кинотеатре Skyline на Бобруйской. Подвыпивший мужчина вел себя очень шумно, один из посетителей сделал ему замечание.

Завязалась сначала словесная перепалка. Обидевшись на плохое поведение своего парня, девушка ушла из зала. Минчанин же остался, только вместо просмотра кино он продолжил ругаться с человеком, который сделал ему замечание — он то и дело оборачивался в сторону мужчины и предлагал ему «разобраться», пишут «Минск-Новости».

Администраторы в итоге потребовали, чтобы скандалист покинул зал, и пообещали вызвать милицию. Мужчина направился к выходу, бросив при этом пластиковую бутылку из-под напитка в своего «обидчика». После он перепрыгнул через сиденья и, высказывая различные угрозы, дважды ударил мужчину кулаком по лицу, хватал его за одежду, порвал байку.

Потерпевший пытался закрыться руками от ударов и в итоге получил перелом шейки пястной кости правой кисти со смещением. Ему пришлось перенести четыре операции.

На дебошира завели уголовное дело о злостном хулиганстве. Вину он признал частично, перед потерпевшим извинился и компенсировал ему стоимость испорченной байки. Суд назначил минчанину два года химии с направлением, он также должен выплатить 8 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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