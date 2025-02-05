закрыть
5 февраля 2025, среда, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пенсионеру из Гомельской области суд запретил тратить свои деньги

3
  • 5.02.2025, 15:54
  • 2,424
Пенсионеру из Гомельской области суд запретил тратить свои деньги

Средствами будет распоряжаться его сестра.

63-летнему мужчине из деревни Симоничский Млынок в Лельчицком районе Гомельской области суд запретил тратить свою пенсию. Теперь средствами будет распоряжаться его сестра, сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчина более двух лет жил вместе с сестрой, но не помогал ей с покупкой продуктов и не платил за коммунальные услуги.

Всю пенсию он тратил на алкогольные напитки. Поэтому расходы на дом были на его сестре, также пенсионерке.

По результатам суда мужчину ограничили в дееспособности. Теперь он не сможет получать и тратить деньги без согласия сестры.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как Запад должен ответить на терроризм России
Как Запад должен ответить на терроризм России Петр Олещук
ВСУ останавливают российскую бензоколонку
ВСУ останавливают российскую бензоколонку Александр Коваленко
Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип