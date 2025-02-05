Пенсионеру из Гомельской области суд запретил тратить свои деньги 3 5.02.2025, 15:54

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Средствами будет распоряжаться его сестра.

63-летнему мужчине из деревни Симоничский Млынок в Лельчицком районе Гомельской области суд запретил тратить свою пенсию. Теперь средствами будет распоряжаться его сестра, сказано в сообщении прокуратуры.

Мужчина более двух лет жил вместе с сестрой, но не помогал ей с покупкой продуктов и не платил за коммунальные услуги.

Всю пенсию он тратил на алкогольные напитки. Поэтому расходы на дом были на его сестре, также пенсионерке.

По результатам суда мужчину ограничили в дееспособности. Теперь он не сможет получать и тратить деньги без согласия сестры.

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