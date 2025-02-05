Пенсионеру из Гомельской области суд запретил тратить свои деньги

Пенсионеру из Гомельской области суд запретил тратить свои деньги3
- 5.02.2025, 15:54
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Средствами будет распоряжаться его сестра.
63-летнему мужчине из деревни Симоничский Млынок в Лельчицком районе Гомельской области суд запретил тратить свою пенсию. Теперь средствами будет распоряжаться его сестра, сказано в сообщении прокуратуры.
Мужчина более двух лет жил вместе с сестрой, но не помогал ей с покупкой продуктов и не платил за коммунальные услуги.
Всю пенсию он тратил на алкогольные напитки. Поэтому расходы на дом были на его сестре, также пенсионерке.
По результатам суда мужчину ограничили в дееспособности. Теперь он не сможет получать и тратить деньги без согласия сестры.