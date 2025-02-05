В США планируют продать половину федеральной собственности 7 5.02.2025, 16:04

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В собственности находится 8800 единиц имущества.

В США Управление служб общего назначения (GSA) объявило о планах продать половину федеральной собственности, которой оно управляет — этот шаг, похоже, вписывается в планы президента Дональда Трампа сокращению федеральной рабочей силы.

Об этом говорится в опубликованном 5 февраля материале Newsweek.

Согласно данным GSA, в настоящее время учреждение владеет или арендует более 8800 единиц имущества, обслуживает более 34 млн квадратных метров рабочих площадей для 1,1 млн федеральных служащих и обеспечивает сохранность более 500 исторических объектов.

Как отмечает Newsweek, сокращение федеральной собственности, похоже, противоречит недавнему приказу Трампа о том, что федеральные служащие должны отказаться от удаленной работы и вернуться в офис «как только это станет возможным».

20 января президент США разослал служебную записку, в которой поручил руководителям всех департаментов и агентств исполнительной власти «предпринять все необходимые шаги для прекращения удаленной работы и обязать сотрудников вернуться на работу лично в свои соответствующие места службы на постоянной основе».

Однако, как пишет издание, планы GSA по распродаже половины федеральной собственности, вероятно, заставят федеральных служащих задуматься о том, будет ли у них вообще рабочее офисное место, куда они смогут вернуться.

Бывший сотрудник GSA на условиях анонимности рассказал в комментарии Federal News Network негативно оценил такие инициативы Трампа.

«Это прерогатива президента — устанавливать бюджеты, следить за тем, чтобы правительство функционировало так, как они хотят. Я не пытаюсь отнять это у администрации. Но прийти и просто провести массовые увольнения, не понимая потенциальных последствий — в GSA работает критически важная инфраструктура».

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