Олеся Яхно: Трамп стремится к быстрым решениям 1 5.02.2025, 16:24

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Олеся Яхно

Долгосрочная стабильность в Европе будет зависеть от ряда факторов.

Есть ли у президента США Дональда Трампа понимание того, что делать с путинской Россией после окончания войны? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинской журналисткой Олесей Яхно:

— Трамп часто прибегает к радикальным подходам в решении как внутренних, так и внешнеполитических вопросов. Например, закрытие программ USAID вызвало широкий резонанс. Во внешней политике президент США сосредоточен на конфликте на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Украины, а также на потенциальных зонах напряженности, таких как Гренландия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Корея и Китай. Действия Трампа нередко критикуют, но в условиях затяжных конфликтов радикальные меры могут быть необходимы.

На Ближнем Востоке Трамп активно продвигает определенные инициативы, считая стабильность в регионе ключевой для интересов США. Его позиция по Израилю и Ближнему Востоку достаточно последовательна, хотя и вызывает споры. Он предлагает конкретные шаги, которые стимулируют обсуждение дальнейших действий в регионе, и не только гуманитарного плана.

В случае с Украиной немного другое отношение. Трамп считает, что Европа должна играть более активную роль, поскольку война России против Украины гораздо ближе к ней, чем к США. Американский президент делает акцент на прекращении войны и экономическом давлении на Россию, чтобы заставить ее отказаться от дальнейших военных действий. Однако долгосрочное видение безопасности в регионе пока отсутствует, и его формирование будет во многом зависеть от Европы.

Трамп позиционирует себя как сильного лидера, который не боится общаться даже с авторитарными режимами, такими как Путин, Си Цзиньпин или Ким Чен Ын. Его цель — остановить войны и предложить конкретные решения, хотя успех этих инициатив зависит от множества факторов, включая готовность сторон к компромиссам.

— Президент Украины постоянно напоминает о гарантиях. Есть ли у Трампа какое-то видение Украины после этой войны? Ведь мы понимаем, что без настоящих гарантий война возобновится.

— Гарантии безопасности в случае с Украиной — ключевой вопрос. Если членство в НАТО невозможно, альтернативой может стать усиление оборонного сотрудничества с отдельными странами Альянса. Однако без долгосрочного видения и четких обязательств со стороны Запада риск возобновления конфликта остается высоким. Трамп, вероятно, сейчас больше сосредоточится на краткосрочных целях, таких как перемирие, оставляя долгосрочные вопросы безопасности Европе.

Европа пересматривает свою оборонную стратегию, отчасти под влиянием действий Трампа. Его давление на союзников по НАТО с целью увеличения их оборонных расходов и возможное введение тарифов против ЕС заставляют Европу становиться более самостоятельной в вопросах безопасности. Новая стратегия в отношении России, которая скорее всего будет представлена летом на предстоящем саммите НАТО, пока находится в стадии разработки. Это свидетельствует о том, что долгосрочное видение безопасности в регионе пока только формируется.

Трамп стремится к быстрым решениям, но долгосрочная стабильность в Восточной Европе будет зависеть от скоординированных действий Европы и США, а также от готовности Украины и России к компромиссам.

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