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Можно ли в Беларуси получить штраф, покормив бездомных животных?

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  • 5.02.2025, 16:30
  • 3,212
Можно ли в Беларуси получить штраф, покормив бездомных животных?

Ответ юриста.

Один из неравнодушных белорусов поинтересовался, можно ли без угрозы штрафа кормить бездомных животных. По словам мужчины, сосед предупредил его об опасности, которая якобы грозит за подобную доброту. Адвокат юридической консультации №2 Ленинского района Минска Диана Кулешова объяснила газете «Аргументы и факты», может ли обернуться штрафом такая забота.

«Живём с женой на даче, подкармливаем местных собак и котов, которые приходят к нам с соседних пустующих участков. На днях сосед предупредил, что как бы нам не пришлось платить штраф, т. к. все животные сейчас должны быть зарегистрированы. Мол, есть некий налог на каждый хвост. У нас теперь штрафуют за заботу о братьях наших меньших?» — поинтересовался житель посёлка Городище на Брестчине.

Адвокат успокоила: в такой ситуации штраф не выпишут. Однако в случае, если человек решил забрать котика или собачку домой, его нужно обязательно зарегистрировать в течение 3 дней. Сделать это можно,  подав заявление в сельсовет, исполком или администрацию по месту жительства. Кроме того, нужно сообщить об этом в ветеринарное учреждение по месту постоянного проживания.

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