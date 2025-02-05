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Проклятие России

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  • Виталий Портников
  • 5.02.2025, 16:36
  • 3,074
Проклятие России
Виталий Портников

Открывается дорога к дискуссиям о «ресурсной войне».

Президент США Трамп заявил, что Украина должна предоставить его стране доступ к залежам редкоземельных металлов в обмен на военную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский считает это совершенно справедливым, а вот немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц охарактеризовал предложение Трампа как эгоистичное и отметил, что залежи редкоземельных металлов будут необходимы самой Украине для ее дальнейшего восстановления после окончания боевых действий.

Как бы не спорили политики, очевидно, что предложение Трампа открывает дорогу к дискуссиям о так называемой «ресурсной войне». Собственно, даже не сам глава США является первопроходцем этих дискуссий. Ведь он опирается на предложения самого Зеленского, презентованные ему и другим американским политикам в ходе последнего визита в США.

И понятно, что об этом немедленно начнет говорить российская пропаганда. Что на самом деле речь идет не об украинской государственности, не о территориальной целостности страны, не об ее суверенитете и стремлении к европейской и евроатлантической интеграции. А всего лишь о ресурсах, которые собираются разрабатывать западные компании. И именно для этого Запад и изменил геополитический курс Украины с пророссийского на прозападный.

Однако, когда украинцы выходили на Майданы, о редкоземельных металлах никто еще и не помышлял. Только сейчас, на новом витке развития мировой экономики, это тема становится все более важной не только для Украины, но и для других стран. И конкуренция на рынке редкоземельных металлов будет только усиливаться — причем даже в рамках постсоветского пространства. Неслучайно на Западе и в Китае внимательно присматриваются не только к Украине, но и к странам Центральной Азии. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев даже назвал редкоземельные металлы «новой нефтью».

Но для того, чтобы открыть эту «новую нефть», заполучить ее, необходимы технологии, безопасность инвестиций, грамотная геологоразведка. И все это — вопрос будущего.

Если Россия взволнована конкуренцией на рынке ресурсов, то почему же она сама не осваивает редкоземельные металлы на оккупированных украинских территориях? Ведь и в Крыму, и на Донбассе таких залежей на триллионы долларов.

Может быть, потому, что России для этого необходимы современные технологии, которыми она попросту не обладает? А может быть потому, что, думаю, главный ресурс России — это даже не нефть, а война и страх?

Именно поэтому никакого технологического рывка после оккупации Крыма так и не произошло, ни о каких редкоземельных металлах, которые находятся в недрах Крымского полуострова и в Черном море, никто так и не заговорил.

Зато российское руководство приложило усилия для превращения Крыма в непотопляемый авианосец российского флота. Зато, как видим, самым важным для России стало прервать торговые коммуникации в Черном море.

России даже не нужно развивать ресурсы для себя, нужно лишь лишить ресурсов других. И это, пожалуй, ее главное «ресурсное проклятие».

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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